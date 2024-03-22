122 milyon TL’den vazgeçmiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Fernando Santos'un talebiyle affedilen Vincent Aboubakar, geri dönüşünde kendisinden beklentileri bir türlü karşılayamadı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için düşünmedikleri Kamerunlu golcüyü satıp hem bonservis geliri elde etmeyi hem de 3.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 122 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Ancak oyuncu, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı alabileceği bir kontrata imza atmak istiyor. Aksi bir durumda ayrılmayı düşünmüyor.
Aboubakar'la ilgili bir başka sorun ise taliplilerinin bonservis bedeli ödemekten kaçınması... Ara transfer döneminde Brezilya'dan Corinthians, Gremio, Rusya'dan Spartak Moskova, Suudi Arabistan'dan Al-Shabab ve Damac, Katar'dan Al-Rayyan ile ABD'den Los Angeles Galaxy tecrübeli futbolcu için teklif yapan takımlar olmuştu.
Bu kulüplerden ikisinin ilgilerinin hala sürdüğü ancak oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına katmayı planladıkları öğrenildi.
EZELİ RAKİPLER SALİH'E TALİP
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eşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, daha şimdiden transferin gözdesi haline geldi. Siyahbeyazlı yönetimin yeni sezonda Fernando Santos'un aksine devam etmeye pek yanaşmadığı Salih için devreye giren takımlar oldu. Siyahbeyazlı kulübün ezeli rakiplerinden ikisinin 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurduğu ifade edildi.
Beşiktaş ile sözleşmesi iki ay sonra sona erecek olan Salih Uçan'ın da yönetimin tutumu nedeniyle tekliflere kapıyı açtığı belirtildi.
HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP BUDUCNOST
BEŞİKTAŞ'TA 4 günlük izin sona ererken, siyah-beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına Fernando Santos yönetiminde start verdi. Siyahbeyazlılar, bugün ise Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Kartal, ikinci hazırlık maçını ise 28 Mart Perşembe günü Fatih Karagümrük ile oynayacak.