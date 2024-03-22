122 milyon TL’den vazgeçmiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Fernando Santos'un talebiyle affedilen Vincent Aboubakar, geri dönüşünde kendisinden beklentileri bir türlü karşılayamadı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için düşünmedikleri Kamerunlu golcüyü satıp hem bonservis geliri elde etmeyi hem de 3.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 122 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Ancak oyuncu, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı alabileceği bir kontrata imza atmak istiyor.Aboubakar'la ilgili bir başka sorun ise taliplilerinin bonservis bedeli ödemekten kaçınması...Bu kulüplerden ikisinin ilgilerinin hala sürdüğü ancak oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına katmayı planladıkları öğrenildi.eşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, daha şimdiden transferin gözdesi haline geldi. Siyahbeyazlı yönetimin yeni sezonda Fernando Santos'un aksine devam etmeye pek yanaşmadığı Salih için devreye giren takımlar oldu.Beşiktaş ile sözleşmesi iki ay sonra sona erecek olan Salih Uçan'ın da yönetimin tutumu nedeniyle tekliflere kapıyı açtığı belirtildi.BEŞİKTAŞ'TA 4 günlük izin sona ererken, siyah-beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına Fernando Santos yönetiminde start verdi. Siyahbeyazlılar, bugün ise Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapacak.Kartal, ikinci hazırlık maçını ise 28 Mart Perşembe günü Fatih Karagümrük ile oynayacak.