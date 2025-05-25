200 milyon TL’lik korsan!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi korsan ürünlere yönelik mücadele başlatıyor. Siyah-beyazlılar, 13 Haziran'da yeni sezon formalarının lansmanını yapacak ve taraftarının beğenisine sunacak. Kartal Yuvaları'ndan elde edilen gelirleri artırmak için bir çalışma yürüten Beşiktaş, sahte ürünlerin ve korsan satışların kulübe yıllık 200 milyon TL zararı olduğunu tespit etti. Bununla mücadele etme kararı alan yönetim, 4 hukuk bürosuyla anlaştı. Hukuk büroları, gönüllülük esasıyla çalışma yürütecek. Ayrı ayrı dört ana başlıkta çalışacak bürolar, internetteki sahte ürünleri, stat çevresinde ve Beşiktaş semtinde yapılan ürün satışları, mağazalarda yer alan taklit ürünleri tespit edecek.

HER YER DİDİK DİDİK EDİLECEK

Avukatlar, hem saha çalışmaları yapacak hem de maç günleri stat çevresinde yoğun incelemelerde bulunacak ve korsan ürün satışı yapan kişiler tespit edilerek hemen hukuki yollara başvurulacak. Ayrıca kulübün mail adresine taraftarlar da resmi ürünler dışında yapılan satışlara dair ihbarları bildirecek. Beşiktaş yönetimi, kulübün yıllık 200 milyon TL'lik zararını, yapacakları bu çalışmalarla engellemeyi amaçlıyor.