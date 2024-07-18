3 adaylı kanat planı

Bir yandan yabancı oyuncu sayısını 19'dan aşağıya düşürmek için uğraşan Beşiktaş, bir yandan kanat forvet için çalışıyor. Masada şu anda 3 zorlu aday var. Siyah-beyazlılar, Benfica'dan David Neres, Atletico Madrid'den Angel Correa ve Sassuolo'dan Armand Lauriente ile ilgileniyor. Bu üç oyuncunun da kulüpleriyle temaslar devam ediyor.
Lauriente için istenen 10 milyon Euro bonservis bedeli işleri yavaşlatırken yönetim, rakamı aşağı çekmek için çabalıyor. Correa ise Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.
RAFA SİLVA DEVREYE GİRECEK
Neres konusunda ise Beşiktaş, birkaç gün içerisinde resmi adımları atacak. Bu süreçte Benfica ile anlaşılması durumunda Brezilyalı ile görüşmeler başlayacak. Benfica'dan eski takım arkadaşı olan Rafa Silva'nın da bu süreçte oyuncuyu ikna etmek için devreye alınması planlanıyor.
GÖZLER BRAD FRİEDEL'DE
SİYAH-BEYAZLI kulüpteki 19 olan yabancı sayısını düşürmek için Brad Friedel'den haber bekleniyor. Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Amerikalı futbol adamının öncelikli görevi oyuncu satışı üzerine. Şu ana dek sadece Valentin Rosier ile sözleşme fesih yoluyla vedalaşan Beşiktaş'ta artık ayrılıkların da bir an önce olması isteniyor. Siyah-beyazlılar, başta Rebic, Chamberlain, Montero ve Amartey olmak üzere en az 8-9 oyuncuyu göndermeyi planlıyor.