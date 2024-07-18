3 adaylı kanat planı

Bir yandan yabancı oyuncu sayısını 19'dan aşağıya düşürmek için uğraşan Beşiktaş, bir yandan kanat forvet için çalışıyor. Masada şu anda 3 zorlu aday var.Lauriente için istenen 10 milyon Euro bonservis bedeli işleri yavaşlatırken yönetim, rakamı aşağı çekmek için çabalıyor. Correa ise Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.Neres konusunda ise Beşiktaş, birkaç gün içerisinde resmi adımları atacak.SİYAH-BEYAZLI kulüpteki 19 olan yabancı sayısını düşürmek için Brad Friedel'den haber bekleniyor. Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Amerikalı futbol adamının öncelikli görevi oyuncu satışı üzerine. Şu ana dek sadece Valentin Rosier ile sözleşme fesih yoluyla vedalaşan Beşiktaş'ta artık ayrılıkların da bir an önce olması isteniyor. Siyah-beyazlılar, başta Rebic, Chamberlain, Montero ve Amartey olmak üzere en az 8-9 oyuncuyu göndermeyi planlıyor.