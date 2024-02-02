3. kaptan Keane!

Beşiktaş, stoper transferi için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'da ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte seçenekleri ve fırsatları değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, rotasını Everton'dan Michael Keane'e çevirdi.
Daha önce Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles ve Nottingham Forest'in kaptanlığını yapan Joe Worrall için girişimlerde bulunan ama istediği sonucu elde edemeyen yönetim, bu kez bir başka İngiliz takımında pazubent takan Keane'i listesine dahil etti.
10 MAÇTA 674 DAKİKA OYNADI
Savunmaya güç katacak ve aynı zamanda takıma liderlik edecek bir oyuncu arayan Beşiktaş, ilk etapta İngiliz futbolcunun durumunu hem kulüp nezdinde hem de oyuncu cephesinde sorguladı.
Siyah-
beyazlı idarecilerin Everton
ile de temasa geçmeye hazırlandığı
öğrenildi. 1.5 yıl daha
kontratı bulunan tecrübeli
stoper, 2017'den bu yana formasını
giydiği kulübünde bu
sezon yedek kulübesinde
kaldı. Şu ana dek sadece 7 lig, 3 de kupa mücadelesinde toplam 674 dakika süre buldu.
SANCAK'A 3 AY, BEŞİKTAŞ'A PARA CEZASI
PFDK, cezaları açıkladı. Beşiktaş'ın Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 200 bin TL para cezası aldı. Ayrıca siyah-beyazlı kulübe toplamda 692 bin TL fatura çıktı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a, soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 300 Bin TL para cezası uygulandı.