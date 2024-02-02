3. kaptan Keane!

Beşiktaş, stoper transferi için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.Daha önce Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles ve Nottingham Forest'in kaptanlığını yapan Joe Worrall için girişimlerde bulunan ama istediği sonucu elde edemeyen yönetim, bu kez bir başka İngiliz takımında pazubent takan Keane'i listesine dahil etti.Siyah-beyazlı idarecilerin Evertonile de temasa geçmeye hazırlandığıöğrenildi. 1.5 yıl dahakontratı bulunan tecrübelistoper, 2017'den bu yana formasınıgiydiği kulübünde busezon yedek kulübesindekaldı.PFDK, cezaları açıkladı. Beşiktaş'ın Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 200 bin TL para cezası aldı. Ayrıca siyah-beyazlı kulübe toplamda 692 bin TL fatura çıktı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a, soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 300 Bin TL para cezası uygulandı.