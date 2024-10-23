4-3-3’e dönüş zamanı

Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, yarınki Olympique Lyon maçının provasını Konyaspor karşısında gerçekleştirdi. Hollandalı hoca, Konya karşısında dakika 68'i gösterirken Semih'i oyundan alıp yerine Al Musrati'yi dahil ederek 4-3-3'e dönüş yapmıştı. Bronckhorst'un bu dönüşümü yapmasının sebebi, Fransız takımına karşı sahaya süreceği takımın oyununu görmekti. Zorlu mücadelede de Kartal'ın sahaya 4-3-3 ile çıkması, merkezde Gedson, Ndour ve Musrati'nin birlikte oynaması bekleniyor. Ayrıca sol kanatta 11'de ter döken Semih'in yerine Muçi'nin görev alabileceği, Rafa Silva'nın da sağ kanatta forma giyebileceği ifade edildi. Öte yandan Lyon maçını Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.