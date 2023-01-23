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Giriş Tarihi: 23.1.2023

4 dörtlük Kartal

Ogün ŞAHİNOĞLU
4 dörtlük Kartal

Oyuna hızlı başlayan siyah-beyazlılar, Redmond’un henüz 2. dakikada kaydettiği şık golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. Salih Uçan, ilk devre bitmeden farkı ikiye çıkaran isim oldu. Rosier 90+4’te kırmızı kart gördü

Ligde bu sezon ilk kez 4 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, iddiasını sürdürdü
Beşiktaş, kupadan elenmenin etkilerini üzerinden atmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Siyah-beyazlılar, bu bilinçle karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 2. dakikada Redmond ile öne geçti. İngiliz futbolcunun 10 numarada oynaması Beşiktaş'ın da hücumdaki üretkenliğini artırdı. İlk yarının sonuna doğru Salih Uçan'ın şık vuruşuyla fark ikiye çıktı. İkinci devre Beşiktaş'a karşı hamle yapmaya çalışan Kayserispor, uzun süre net fırsatlar bulmaktan uzak kaldı. Siyah-beyazlıların savunma dörtlüsüne ön alandan Redmond, Tayfur ve Gedson'un sağladığı destek de rakibe pozisyon verilmesini engelledi. Beşiktaş, dakikalar ilerledikçe oyunu tutmaya, tempoyu düşürmeye çalıştı ve başarılı oldu. Üst üste 4 maç kazanan siyah-beyazlılar, yarışa tutunmaya devam etti.

SALİH VARSA KAYBETMEK YOK
Salih Uçan, forma giydiği son iki lig maçında da skora katkı sağlamayı başardı. Kasımpaşa karşılaşmasında asist yapan yıldız futbolcu, dün de ağları sarstı. Öte yandan Salih'in skora katkı verdiği maçlarda (2 gol-2 asist) Beşiktaş hiç kaybetmedi (3 galibiyet-1 beraberlik).



SİFTAH YAPTI
Nathan Redmond, siyahbeyazlı formayla Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Kupada da bir kez ağları sarsan İngiliz yıldızın, iki kulvarda toplam 3 de asisti bulunuyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu, Ocak 2020'den bu yana ilk kez rakip fileleri ceza sahası dışından havalandırdı.

2-0 KAZANDIK AMA 3-2 YENİLMİŞ GİBİYİZ
ŞENOL Güneş, maçın ardından hakem yönetimi ne tepki gösterdi. Deneyimli hoca, "2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik. 3-2 yenilmişiz gibi geliyor. Verilmeyen fauller, bize verilen basit fauller var. Kartlar bize çıktı, tam tersi olmalıyıdı. Kime ne penaltı, nasıl penaltı çalınıyor? Taç nedir? Bunlar olacak şeyler değil. Fahiş hatalar. Rosier'in son dakikada oyundan atılmasına üzüldüm. Redmond'a topa dokunuyor diye sarı kart gösteriyorsan, o zaman onlara da göster" dedi. Josef'in ne zaman sahalara döneceğinin belli olmadığını dile getiren Güneş, Ghezzal'ın da zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

'HER ŞEY MÜMKÜN'
Aboubakar, idmana çıkmadan kadroya dahil edildi. 70'te oyuna giren Kamerunlu yıldız, 31. doğum gününde yeniden siyah-beyazlı formayı giymenin mutluluğunu yaşarken, "Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Ailem gibi. Her şey mümkün. İnanç ve çalışma ile şampiyonluğa ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

İKİNCİ NOUMA VAKASI!
Valentin Rosier maçın sonlarına doğru, kendisine dirsek attığı gerekçesiyle Gökhan'a yaptığı el hareketi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılarda, benzer bir durum 2003-2004 sezonunda da yaşanmış Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle Pascal Nouma'nın sözleşmesi feshedilmişti.

SAİSS VE REDMOND CEZALI
Beşiktaş'ta sarı kart gören Saiss ve Redmond cezalı duruma düştü. İki futbolcu, siyah-beyazlı takımın evinde Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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