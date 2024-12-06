4 milyon €‘ya Muçi’yi almadık

Teknik direktör Erol Bulut, beIN SPORTS'ta katıldığı programda çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde 10 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi'yi o sırada çalıştırdığı Cardiff City'e istediğini açıklayan tecrübeli hoca, "Muçi, benim geçtiğimiz sezon devre arasında Cardiff City'e düşündüğüm bir isimdi. Biz sorduğumuzda 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında olabileceğini söylemişlerdi. O dönem oyuncuyu alma şansımız yoktu. Beşiktaş'a 10 milyon Euro'ya gelince şaşırdım" sözlerini sarf etti.