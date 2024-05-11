7 yıl hapis istendi

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın (23), geçtiğimiz yıl Bakırköy sahilde karıştığı bir trafik kazası sonrası uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Saldırgan Yavuz D. hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis istendi
. İddianamede; Yavuz D.'nin, Uzunhan'a "Kibirli birisisin, infazım olmasa seni burada delik deşik ederdim" dediği belirtildi.
Ayrıca Emrecan'la birlikte yere düştüklerini dile getirerek, suçlamaları reddettiği ifade edildi
. Uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan 4 aydır takımla idman yapıyor.