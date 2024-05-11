7 yıl hapis istendi

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın (23), geçtiğimiz yıl Bakırköy sahilde karıştığı bir trafik kazası sonrası uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.. İddianamede; Yavuz D.'nin, Uzunhan'a "Kibirli birisisin, infazım olmasa seni burada delik deşik ederdim" dediği belirtildi.. Uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan 4 aydır takımla idman yapıyor.