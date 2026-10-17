9 yıl sonra aynı gün hayali gerçek oldu

HYEON-GYU Oh, Hoffenheim'a attığı ikinci golden sonra formasını çıkarıp köşe bayrağına astı ve sarı kartı umursamadı. Çünkü bu sevinci dokuz yıl önce aynı gün saha kenarından izlemiş ve bir gün kendisinin de aynı sevinci yaşayacağının hayalini kurmuştu. Tarih 15 Ekim 2017... Suwon ezeli rakibi Ulsan'ı ağırlıyor, Jonathan penaltıdan skoru 2-0'a getiriyor. Ardından da formasını çıkarıp köşe bayrağına asıyor. Saha kenarındaki top toplayıcı çocuk ise Oh... Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldızının 9 yıl sonra aynı gün hayali gerçek oluyor ve Jonathan gibi seviniyor.





ALMANLAR OH'A HAYRAN KALDI

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2'lik skorla devirmesi Alman medyasında geniş yankı buldu. İşte ülke basınından dikkat çeken maç yorumları;

✔ FRANKFURTER ALLGEMİNE: Hoffenheim hem sahada hem tribünde ezici bir yenilgi aldı. Binlerce Türk taraftarın sağır edici tezahüratları arasında, ikinci Avrupa Ligi maçını da kaybetti.

✔ BİLD: Hoffenheim, evinde deplasmandaymış gibi oynadı. 30 bin kişilik statta 17 bin Beşiktaş taraftarı vardı. Hyeon-gyu Oh harikalar yarattı. Gecenin sonunda en az bir Alman'ın kutlama yapacak sebebi vardı, o da Alexander Nübel'di. Yaz aylarında Beşiktaş'a transfer olan Nübel, ikinci Avrupa maçını da kazandı.

✔ SPORT1: Hoffenheim alay konusu oldu, krizi daha da kötüleşti. Beşiktaş'ın file bekçisi Nübel, Alman kaleciler arasındaki düelloyu kazanarak Hoffenheim'ı daha da derin bir krize sürükledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör