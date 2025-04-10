A planı 3’lü savunma

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi savunmada sıkıntı var. Siyahbeyazlılarda, Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart cezalısı durumundayken Emirhan Topçu adalesinden sakatlık yaşadı. Necip Uysal henüz hazır değilken, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Felix Uduokhai ise sakatlıklarından dolayı dönmeleri uzun sürecek. Beşiktaş'ta bu bölgede elde kalan tek sağlıklı oyuncu Gabriel Paulista. Solskjaer, zorlu karşılaşma öncesinde iki denemede bulunuyor. İlki 3'lü savunma ve çift ön liberolu sistem. Bu doğrultuda Masuaku sol stoper, Paulista merkez ve Svensson sağ stoper olarak denendi.

PERFORMANSA GÖRE NETLEŞECEK

Diğer seçenek ise Onur Bulut'un sağ stoperde Paulista'nın yanına geçmesi üzerine oldu. Ancak Svensson'un sakatlığında bile Onur'a asıl bölgesi sağ bekte görev verilmeyerek Tayyip Talha oynatılmıştı. Norveçli hocanın öncelikli planlarında Onur olmasa da şartlar bu seçeneği zorunlu kılabilir. Antrenmanda öncelikle 3'lü savunmaya yoğunlaşan teknik heyet, alacağı performans geri dönüşüne göre son kararını netleştirecek.