Aboubakar geri döndü!

Vincent Aboubakar'ın takıma katılması Beşiktaş'ı nasıl etkiler?

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, aralık ayında kadro dışı bırakılan oyuncular arasında adını görenlerden biri olmuştu. Ardından bu karar FIFA nezdinde sorun yaratmaması için kaldırıldı ancak Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na gidene kadar takımla değil ayrı bir şekilde çalıştırıldı.. Sağlık ekibi de oyuncunun sakatlık sürecinde yoğun mesai yaparak kendisiyle yakından ilgilendi. Son 6 lig maçının 4'ünde gol atamayan Beşiktaş, 32 yaşındaki forvetini çok aradı. Dün de siyahbeyazlılara müjdeli haber geldi. Vincent Aboubakar, haftalar sonra ilk kez takımla antrenmana katıldı.Üç farklı dönemde Beşiktaş formasını giyen Vincent Aboubakar toplamda 105 maça çıktı. 7696 dakika sahada kalırken 59 gol kaydedip, 14 asist yaptı. Kamerunlu forvet, bu sezon ise 23 maçta 11 gol ve 2 asistle oynadı.Yetenekli ama karakter tarafına geçildiğinde yaşananlar ortadayetenekli futbolcu tarafından baktığımız zaman 'ne katarı' soru olarak sormak bile abes kaçar. Sahada yetenek anlamında yaptıkları ortada.Beşiktaş'ta oynadığı her dönemde takımın en önemli oyuncusu haline gelebilmiş bir futbolcu. Fakat iş oyunculuk ve yetenek tarafından çıkıp karakter ve davranış tarafına geçtiğinde de yaşananlar ortada. Farklı teknik adamlardan benzer birçok yorum ortada duruyor. Durum Beşiktaş açısından kolay değil.Bunun elbette kulüp tarafından değerlendirilmesi gerekiyor ve en kazançlı şekilde bu varlığı da kullanmak gerekiyor. Davranışları takımın genel dengesini bozmuş olsa da Beşiktaş'ın baktığı taraf ya sahada en iyi şekilde kullanabilmek (bunu yapabilirse önemli katkı sağlayacağını biliyoruz) ya da yine sahada kullanıp vitrine çıkartıp belirli bir dönem sonra elinden yüksek bir değerle çıkartabilmek.Patlama yapması kolay değil!Aboubakar, genel olarak baktığımızda iyi bir golcü. Futbolu da bilen bir santrfor. Ama problemli…Bakalım Beşiktaş Teknik Direktörü Santos ona yeni bir hava getirebilecek mi? Ama çok sakatlıklar yaşayan, fizikten düşmüş ve belli bir yaşa gelmiş futbolcunun çok önemli bir patlama yapması bana göre zor bir olay. Bekleyelim ve görelim.