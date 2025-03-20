Aboubakar gibi olmasın!

Yaz transfer sezonunda 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'dan transfer edilen Ciro İmmobile, son aylarda hayal kırıklığı yaşatıyor. Gelecek sezon da kontratı devam edecek 35 yaşındaki futbolcunun yerine muhakkak yeni bir santrfor alacak olan yönetim, İtalyan futbolcudan çıkış için yol arıyor. 6 milyon Euro garanti ücretle oynayan Immobile'ye bu rakamı İtalya Serie A'dan herhangi bir kulübün verme ihtimali yok.

PROBLEMİ KÜSTÜRMEDEN ÇÖZECEKLER

En ciddi seçenek ise Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelebilecek olası teklifler. Bazı Arap kulüplerinin, yıldız ismi takip ettiği ve sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları kaydedildi. Siyah-beyazlı yöneticiler, oyuncuya 6 milyon Euro'luk maaşını verip yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon Aboubakar 3.1 milyon Euro ücretini de alarak Hatayspor'a gitmeyi kabul etmişti. Aynı hatayı tekrarlamak istemeyen Beşiktaş cephesi, futbolcuyu küstürmeden sezon sonu gelecek teklifleri değerlendirmesini talep edecek.