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Giriş Tarihi: 8.9.2024

Aboubakar Hatay’da maaşı Beşiktaş’tan

Aboubakar Hatay’da maaşı Beşiktaş’tan
Beşiktaş, 16 olan yabancı sayısında kontenjanını düşürdü. Kartal'ın yollarını ayırma kararı aldığı Kamerunlu santrfor, Hatayspor'a önerilmişti. Güney ekibiyle el sıkışan Aboubakar ile yeni takımıyla her konuda anlaşmaya vardı. Hatayspor'un, Beşiktaş'ta 3.1 milyon Euro kazanan yıldız forvete 400 bin Euro maaş vereceği öğrenildi. Kalan 2.7 milyonu siyah-beyazlıların karşılayacağı kaydedildi. Beşiktaş'a ilk olarak 2016'da imza atan Aboubakar, toplamda 3 dönem siyah-beyazlı takımın formasını giyerken 117 maçta 60 gol ve 14 asist üretti.
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Aboubakar Hatay’da maaşı Beşiktaş’tan
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