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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Aboubakar’dan kafa vuruşu öğreniyorum

Aboubakar’dan kafa vuruşu öğreniyorum
Kartal'ın Gambiyalı savunmacısı Omar Colley, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Attığı 3 golle hücumda da takımına katkı yapan Colley, Aboubakar ile idmanlarda kafa toplarına çalıştıklarını belirtip şöyle devam etti: "Burak hocamız antrenmanlarda da duran top organizasyonlarında bizlerden özel olarak neler istediklerini belirtiyor. Takıma gol katkısı vermekten dolayı mutluyum. Bir anahtar noktası var ki bu da iletişim. Taraftarımız sayesinde her maça final gözüyle bakıyorum. Evimizde oynadığımız maçlarda stadımız neredeyse yanıyor. Tüm dünya üzerinde Beşiktaşlı taraftarların eşi benzeri olduğuna inanmıyorum."

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Aboubakar’dan kafa vuruşu öğreniyorum
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