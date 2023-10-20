Aboubakar’dan kafa vuruşu öğreniyorum

Kartal'ın Gambiyalı savunmacısı Omar Colley, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Attığı 3 golle hücumda da takımına katkı yapan Colley, Aboubakarile idmanlarda kafa toplarına çalıştıklarını belirtip şöyle devam etti: "Burak hocamız antrenmanlarda da duran top organizasyonlarında bizlerden özel olarak neler istediklerini belirtiyor. Takıma gol katkısı vermekten dolayı mutluyum. Bir anahtar noktası var ki buda iletişim. Taraftarımız sayesinde her maça final gözüyle bakıyorum. Evimizde oynadığımız maçlarda stadımız neredeyse yanıyor. Tüm dünya üzerinde Beşiktaşlı taraftarlarıneşi benzeri olduğuna inanmıyorum."