Aboubakar’ı rakiplere vermeyiz!

, Aboubakar'ı Fenerbahçe'ye verip yerine Crespo'yu alacağı iddiaları bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamayla bu söylentilere son noktayı koydu. Kulüp,Tedavisi devam eden Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek. Kartal'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz çok formda. Kesinlikle hata yapmak yok. Sonuna kadar gidip bu kupayı almalıyız" dedi.