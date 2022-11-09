Acı reçete

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında yer aldığı iki karşılaşmada da fiziksel durumdan ve savunma performansından memnun kalmadığını ifade etmişti. İlk olarak mevcut oyuncuların fiziksel kapasitesini artırmak ve kuvvetlendirmek isteyen Güneş, eldeki isimlerden en iyi verimi almaya çalışacak.12 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemine kadar oynanacak 4 lig maçı ve kupada en iyi sonuçları almak isteyen Güneş'in,70 yaşındaki hocanın ilk izlenimleri ise sol bek ve stoper takviyelerine ihtiyaç olduğu yönünde.Beşiktaş, Türkiye Kupası serüvenine bugün Serik Bld. maçıyla start verecek. Teknik heyet; Ersin, Welinton, Emrecan, Atiba ve Kerem gibi isimlere performanslarını görmek için forma verecekeşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı A Spor naklen ekrana getirecek.Siyah-beyazlılar, kupada tur atlayıp, Galatasaray'dan aldıkları 2-1'lik derbi mağlubiyetinin yaralarını biraz olsun sarmayı hedeflerken, teknik heyet ise az süre alan oyunculara fırsat tanıyıp, performanslarını görmek için kadroda değişikliğe gidecek. Ersin Destanoğlu, Welinton, Emrecan, Atiba Hutchinson ve Kerem Kalafat gibi henüz Şenol Güneş'in süre vermediği oyuncuların ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.BU sezon sakatlıklar ve hastalıklardan başını kaldıramayan siyah-beyazlılarda, 5 oyuncunun aynı anda takımdan ayrı kalacak olması can sıktı. Geride kalan bölümde sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 15'e yükselirken, Ghezzal, Welinton ve Josef birden fazla bu sorunla karşı karşıya kaldı. Şenol Güneş de Dünya Kupası arasında Masuaku, Rosier, Josef ve Berkay'ın takıma dönmesini ümit ediyor.