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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Acı reçete

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Acı reçete

İlk etapta çözümü takım içinde bulmaya çalışan deneyimli teknik adam, ocakta sol bek ve stoper istiyor. Ayrıca orta saha ve ön liberoya kreatif bir oyuncu transferi de gündemde

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında yer aldığı iki karşılaşmada da fiziksel durumdan ve savunma performansından memnun kalmadığını ifade etmişti. İlk olarak mevcut oyuncuların fiziksel kapasitesini artırmak ve kuvvetlendirmek isteyen Güneş, eldeki isimlerden en iyi verimi almaya çalışacak. Ara transfer dönemine kadar çareyi takım içinde arayacak olan başarılı teknik adam, ardından gelecek ve gidecekleri belirleme mesaisine hız verecek.

ANTALYA KAMPINDA NETLEŞTİRECEK
12 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemine kadar oynanacak 4 lig maçı ve kupada en iyi sonuçları almak isteyen Güneş'in, oyuncularla ilgili ayrılık ve takviye kararlarını Antalya kampında netleştireceği kaydedildi. 70 yaşındaki hocanın ilk izlenimleri ise sol bek ve stoper takviyelerine ihtiyaç olduğu yönünde. Kampın ardından yönetimle bir araya gelerek transferi masaya yatıracak olan Güneş'in, orta saha ve ön liberoya kreatif bir oyuncu isteyebileceği de konuşuluyor.

ŞANS KAPIYI ÇALDI
Beşiktaş, Türkiye Kupası serüvenine bugün Serik Bld. maçıyla start verecek. Teknik heyet; Ersin, Welinton, Emrecan, Atiba ve Kerem gibi isimlere performanslarını görmek için forma verecek
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı A Spor naklen ekrana getirecek. Mücadelenin hakemi Turgut Doman olacak. Siyah-beyazlılar, kupada tur atlayıp, Galatasaray'dan aldıkları 2-1'lik derbi mağlubiyetinin yaralarını biraz olsun sarmayı hedeflerken, teknik heyet ise az süre alan oyunculara fırsat tanıyıp, performanslarını görmek için kadroda değişikliğe gidecek. Ersin Destanoğlu, Welinton, Emrecan, Atiba Hutchinson ve Kerem Kalafat gibi henüz Şenol Güneş'in süre vermediği oyuncuların ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Ayrıca Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Dele Alli ve Jackson Muleka'nın da performansları Antalya maçı öncesi kendileri adına referans olacak.

15 FUTBOLCU SAKATLANDI
BU sezon sakatlıklar ve hastalıklardan başını kaldıramayan siyah-beyazlılarda, 5 oyuncunun aynı anda takımdan ayrı kalacak olması can sıktı. Geride kalan bölümde sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 15'e yükselirken, Ghezzal, Welinton ve Josef birden fazla bu sorunla karşı karşıya kaldı. Şenol Güneş de Dünya Kupası arasında Masuaku, Rosier, Josef ve Berkay'ın takıma dönmesini ümit ediyor.

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