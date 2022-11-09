Acı reçete

İlk etapta çözümü takım içinde bulmaya çalışan deneyimli teknik adam, ocakta sol bek ve stoper istiyor. Ayrıca orta saha ve ön liberoya kreatif bir oyuncu transferi de gündemde
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında yer aldığı iki karşılaşmada da fiziksel durumdan ve savunma performansından memnun kalmadığını ifade etmişti. İlk olarak mevcut oyuncuların fiziksel kapasitesini artırmak ve kuvvetlendirmek isteyen Güneş, eldeki isimlerden en iyi verimi almaya çalışacak. Ara transfer döneminekadar çareyi takım içindearayacak olan başarılı teknikadam, ardından gelecekve gidecekleri belirlememesaisine hız verecek.
ANTALYA KAMPINDA NETLEŞTİRECEK
12 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemine kadar oynanacak 4 lig maçı ve kupada en iyi sonuçları almak isteyen Güneş'in, oyuncularlailgili ayrılık ve takviye kararlarınıAntalya kampında netleştireceğikaydedildi. 70 yaşındaki hocanın ilk izlenimleri ise sol bek ve stoper takviyelerine ihtiyaç olduğu yönünde. Kampın ardından yönetimlebir araya gelerektransferi masaya yatıracakolan Güneş'in, ortasaha ve ön liberoya kreatifbir oyuncu isteyebileceğide konuşuluyor.
ŞANS KAPIYI ÇALDI
Beşiktaş, Türkiye Kupası serüvenine bugün Serik Bld. maçıyla start verecek. Teknik heyet; Ersin, Welinton, Emrecan, Atiba ve Kerem gibi isimlere performanslarını görmek için forma verecek Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı A Spor naklen ekrana getirecek. Mücadelenin hakemiTurgut Doman olacak. Siyah-beyazlılar, kupada tur atlayıp, Galatasaray'dan aldıkları 2-1'lik derbi mağlubiyetinin yaralarını biraz olsun sarmayı hedeflerken, teknik heyet ise az süre alan oyunculara fırsat tanıyıp, performanslarını görmek için kadroda değişikliğe gidecek. Ersin Destanoğlu, Welinton, Emrecan, Atiba Hutchinson ve Kerem Kalafat gibi henüz Şenol Güneş'in süre vermediği oyuncuların ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. AyrıcaTayfur Bingöl, NathanRedmond, Dele Alli veJackson Muleka'nın daperformansları Antalyamaçı öncesi kendileriadına referans olacak.
15 FUTBOLCU SAKATLANDI
BU sezon sakatlıklar ve hastalıklardan başını kaldıramayan siyah-beyazlılarda, 5 oyuncunun aynı anda takımdan ayrı kalacak olması can sıktı. Geride kalan bölümde sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 15'e yükselirken, Ghezzal, Welinton ve Josef birden fazla bu sorunla karşı karşıya kaldı. Şenol Güneş de Dünya Kupası arasında Masuaku, Rosier, Josef ve Berkay'ın takıma dönmesini ümit ediyor.