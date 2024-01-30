Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Acı son
Giriş Tarihi: 30.1.2024

Acı son

UĞUR ÇEM
Acı son

Sivasspor deplasmanında Colley-Ersin ikilisinin ortaklaşa hatası yenilgiyi getirdi. Bu sezon 7 farklı futbolcusu 10 gole sebebiyet veren siyah-beyazlı takımın Süper Lig’de 13 puanı uçup gitti

Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, yine bireysel hataların kurbanı oldu. 1-0 kaybedilen Sivasspor deplasmanında da benzer bir senaryoyla karşılaşan siyah-beyazlılar, Colley'nin rakibe kaptırdığı topa kaleci Ersin'in de dikkatsizliği eklenince sahadan yenilgiyle ayrılıp eksi 4 derecede buz kesti. Geçici isimler dahil bu sezon 5'inci teknik direktörü Fernando Santos ile çalışan Beşiktaş'ta oyuncuların da dengesi şaştı. 7 farklı futbolcusu 23 karşılaşmada toplamda 10 hata gerçekleştirdi. Bunların 9'u gole dönüşürken, 1 penaltıyı Mert kurtardı. Kartal'ın 13 puanı buhar olup gitti.

KALECİLERİ İKİŞER KEZ TAKIMI YAKTI
Özellikle kaleciler ve defans hattında oynayan futbolcular takımın başını yaktı. File bekçilerinden Mert Günok-Ersin Destanoğlu ikilisi, 2'şer kez gole neden oldu. Stoper Amartey, kademe hatasıyla golü yedirirken Zaynutdinov da arkadaşına uydu. Devre arasında yolların ayrıldığı savunmacı Bailly yaptığı 2 penaltıyla zoru başarırken, orta saha Hadziahmetovic ve sol bek Masuaku da 1'er defa sahneye çıkıp aynı hatayı tekrarladı.

KARTAL RİVA'YA GİDECEK
BEŞİKTAŞ, son maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası soluğu Türkiye Futbol Federasyonu'nda almaya hazırlanıyor. Asbaşkan Mete Vardar ve Onur Göçmez'in, Riva'ya giderek görüşme yapacağı kaydedildi. Siyah-beyazlıların; Pendik, Adana Demir ve Sivas karşılaşmalarına dair rapor hazırlattığı, özellikle son maçta VAR protokolüne aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle şikâyetlerini iletip, kayıtların açıklanmasını isteyeceği bildirildi. Sivas'ta Salih, Murat Paluli'nin temasıyla yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltıyı vermişti. Ancak VAR hakemi Serkat Tokat'ın çağrısı sonrası Şansalan, penaltıyı iptal etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Tunç Soyer'in üzeri çizildi: CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı belli oldu
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler...
CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP/DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Öldürülen teröristlere selam gönderdi
Murat Kurum, gençlerle video oyunları oynadı: Rakip tanımam
Yeşim Salkım ‘Aldatmak’ kadrosuna dahil oldu!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: 31 Mart gecesini aydınlatacaksınız
Merkez Bankası'ndan 'Zorunlu Karşılık' düzenlemesi: Kur korumalı hesaplar için...
ARKADAŞINA GÖNDER
Acı son
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA