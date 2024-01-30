Sivasspor deplasmanında Colley-Ersin ikilisinin ortaklaşa hatası yenilgiyi getirdi. Bu sezon 7 farklı futbolcusu 10 gole sebebiyet veren siyah-beyazlı takımın Süper Lig’de 13 puanı uçup gitti
Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, yine bireysel hataların kurbanı oldu. 1-0 kaybedilen Sivasspor deplasmanında da benzer bir senaryoyla karşılaşan siyah-beyazlılar, Colley'nin rakibe kaptırdığı topa kaleci Ersin'in de dikkatsizliği eklenince sahadan yenilgiyle ayrılıp eksi 4 derecede buz kesti. Geçiciisimler dahil bu sezon 5'inci teknikdirektörü Fernando Santosile çalışan Beşiktaş'ta oyuncularında dengesi şaştı. 7 farklı futbolcusu 23 karşılaşmada toplamda 10 hata gerçekleştirdi. Bunların 9'u gole dönüşürken, 1 penaltıyı Mert kurtardı. Kartal'ın 13 puanı buhar olup gitti.
KALECİLERİ İKİŞER KEZ TAKIMI YAKTI
Özellikle kaleciler ve defans hattında oynayan futbolcular takımın başını yaktı. File bekçilerindenMert Günok-Ersin Destanoğluikilisi, 2'şer kez goleneden oldu. Stoper Amartey, kademe hatasıyla golü yedirirken Zaynutdinov da arkadaşına uydu. Devre arasında yolların ayrıldığı savunmacı Bailly yaptığı 2 penaltıyla zoru başarırken, orta saha Hadziahmetovic ve sol bek Masuaku da 1'er defa sahneye çıkıp aynı hatayı tekrarladı.
KARTAL RİVA'YA GİDECEK BEŞİKTAŞ, son maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası soluğu Türkiye Futbol Federasyonu'nda almaya hazırlanıyor. Asbaşkan Mete Vardar ve Onur Göçmez'in, Riva'ya giderek görüşme yapacağı kaydedildi. Siyah-beyazlıların; Pendik, AdanaDemir ve Sivas karşılaşmalarına dairrapor hazırlattığı, özellikle son maçta VAR protokolüne aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle şikâyetlerini iletip, kayıtların açıklanmasını isteyeceği bildirildi. Sivas'ta Salih, Murat Paluli'nin temasıyla yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltıyı vermişti. Ancak VAR hakemi Serkat Tokat'ın çağrısı sonrası Şansalan, penaltıyı iptal etmişti.