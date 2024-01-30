Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, yine bireysel hataların kurbanı oldu. 1-0 kaybedilen Sivasspor deplasmanında da benzer bir senaryoyla karşılaşan siyah-beyazlılar, Colley'nin rakibe kaptırdığı topa kaleci Ersin'in de dikkatsizliği eklenince sahadan yenilgiyle ayrılıp eksi 4 derecede buz kesti.7 farklı futbolcusu 23 karşılaşmada toplamda 10 hata gerçekleştirdi. Bunların 9'u gole dönüşürken, 1 penaltıyı Mert kurtardı. Kartal'ın 13 puanı buhar olup gitti.Özellikle kaleciler ve defans hattında oynayan futbolcular takımın başını yaktı.Stoper Amartey, kademe hatasıyla golü yedirirken Zaynutdinov da arkadaşına uydu. Devre arasında yolların ayrıldığı savunmacı Bailly yaptığı 2 penaltıyla zoru başarırken, orta saha Hadziahmetovic ve sol bek Masuaku da 1'er defa sahneye çıkıp aynı hatayı tekrarladı., son maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası soluğu Türkiye Futbol Federasyonu'nda almaya hazırlanıyor. Asbaşkan Mete Vardar ve Onur Göçmez'in, Riva'ya giderek görüşme yapacağı kaydedildi., özellikle son maçta VAR protokolüne aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle şikâyetlerini iletip, kayıtların açıklanmasını isteyeceği bildirildi. Sivas'ta Salih, Murat Paluli'nin temasıyla yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltıyı vermişti. Ancak VAR hakemi Serkat Tokat'ın çağrısı sonrası Şansalan, penaltıyı iptal etmişti.