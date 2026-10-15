Açlığımızı göstereceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Hoffenheim karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vlahovic'in sakatlığıyla ilgili bilgi veren İtalyan hoca, "Vlahovic maalesef aramızda olmayacak. Bağırsaklarında problem var. İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Önümüzde çok fazla ve sıkışık tarihlerde maçlar var. O da gelmek istemedi. Yerine oynayacak oyuncularımız var, problem olmayacak. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok" dedi. Oynayacakları oyun için ise şöyle konuştu: "Herkes kazanmak istiyor, biz de istiyoruz. Deplasmanda da bu açlığı göstermeliyiz. Üç kulvarda iddialı olmak istiyorsanız, isteğinizin ve mentalinizin aynı olması lazım. Rakibin analizini yaptık, videolar izledik, bunları konuştuk. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorduk. Kendimizi göstermek istiyoruz. Önemli olan, kazanma isteği! İç sahada daha fazla pozisyona giriyoruz. Toplu ve topsuz daha iyi oynuyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Daha çok başlardayız, önümüzde uzun bir yol var."



İLZER: İYİ DEĞİLİZ AMA İDDİALIYIZ

HOFFENHEIM Teknik Direktörü Christian Ilzer, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Ilzer, "Tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Şu an Bundesliga'da iyi bir durumda değiliz ama bu maç için iddialıyız. Bir yıldır UEFA Avrupa Ligi'ne hazırlanıyoruz. Vlahovic dünya çapında bir futbolcu ancak Beşiktaş'ın oyunu sadece ona bağlı değil. Kaliteli kadroları var" dedi. Alman ekibinin Türk yıldızı Ozan ise "Sezon başlangıcı bizim için zor oldu. Bu dönemi atlatacağız. Beşiktaş maçını 3 puanla kapatmak istiyoruz" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRABZON'A GİDİYOR

TRABZONSPOR ile Beşiktaş arasında taraftarlar için 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile kaldırıldı. Bu kararın ardından Süper Lig'in 8. haftasında Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık 1800 siyah-beyazlı taraftar, Papara Park'ta yerlerini alabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör