Adalelerimiz resmen eridi!

Siyah-beyazlılar, son 7 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Takımın uzun süredir fiziksel durumu tartışma konusuydu. Genelde karşılaşmaların ikinci yarılarında oyundan düşen, 20-25 dakika baskı üretmekte zorlanan Beşiktaş'ın düştüğü durumun nedeni Giovanni van Bronckhorst...Fitness çalışmaları da basit ve yok denecek kadar azdı. Kartal, sezona iyi bir giriş yapsa da devamında hızlı bir düşüş yaşadı. Futbolcular da durumu,sözleriyle açıkladı. Fiziksel açıdan iyi bir noktada olmayan Beşiktaş'ta teknik sorumluluğu üstlenen Serdar Topraktepe, takımın kondisyonunu yükseltmek ve gücünü artırmak adına idman programlarını değiştirip, izinleri de azalttı.Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, veda mesajı yayımlarken çarpıcı ifadeler kullandı: "Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Önceki işlerimde olduğu gibi, bu işe tutkuyla, kulübün potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdığı için başarılı olma arzusuyla yaklaştım. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarları beni karşıladı ve "kendilerinden biri" gibi hissettirdi. Türkiye Süper Kupası'nı kazandıktan sonraki his, en değer verdiğim futbol başarılarından bazılarıyla aynı seviyede. Beşiktaş için bu kupayı neredeyse yirmi yıldır ilk kez geri kazanmak çok tatmin ediciydi. Bana daha fazla zaman verilseydi, büyük potansiyeli olan bir kadroyu geliştirebileceğimi ve güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Yine de herhangi bir futbol kulübünün gelecekteki yönü yalnızca kulübedeki bir kişi tarafından belirlenmez. Kısa bir süre içinde bile kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum. Beşiktaş'la ilişkili herkese gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum."