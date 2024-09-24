Ağrılar ona engel olamaz!

Dolmabahçe'de 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ilk devresinde 2, ikinci yarıda ise 1 net pozisyonda rakiplere geçit vermeyen Mert Günok, sahaya damgasını vurdu.35 yaşındaki eldiven bir önceki hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında oyun devam ederken, bir pozisyon sonrası dizinden sorun yaşadı.Kaptan'ın sonrasında da zaman zaman ağrılarının olduğu ancak bunu bahane etmeden maçlarda kaleyi koruduğu kaydedildi.Maçtan sonra da teknik ekip ve takım arkadaşlarının başarılı kaleciyi, kritik kurtarışları için özel olarak tebrik ettiği belirtildi.BEŞİKTAŞ'IN Norveçli sağ beki Jonas Svensson, yaz döneminde en çok konuşulan isimlerden biriydi. Yerine adam bakılan tecrübeli oyuncu, bunlara kulak asmayıp işine odaklandı ve meyvelerini topladı.Svensson, 1 gol, 2 asistlik katkısıyla skora da etki ederken asıl takdir gören performansı savunmada oldu. Deneyimli isim, Eyüp maçında da hırsı ve kritik müdahaleleriyle alkış aldı.Günok, Türk futbolunun son dönemdeki en formda kalecisi. Hem A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans hem de sezon başladıktan sonra Beşiktaş'ta sergilediği oyun ile kalitesini, tecrübesini konuşturuyor. Beşiktaş'ın kaptanlarından da bir tanesi.Yıllardır örnek karakteriyle gönüllerde yer edinmişti, son dönemde performansı ve liderliğiyle de büyük bir alkışı hak ediyor.