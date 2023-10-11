Ahmet Nur Çebi yeniden aday oluyor!

Ailesinin, “Çok yıprandın, artık bırak” yönündeki baskısına rağmen liste çalışması için birçok önemli isimle görüşme yapan Ahmet Nur Çebi, 1-2 gün içinde adaylık kararını açıklayacak
Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçında tribünlerin tepkisi sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınan Beşiktaş'ta en merak edilen konu, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı. En geç aralık ayının başındagerçekleştirecek seçim öncesiailesinden ve yakın çevresinden,"Hak etmediğin şeyleryaşadın. Çok yıprandın"denilerekaday olmamasıyönündebaskı gördüğükaydedilen Çebi'nin, görevsüresini tamamlamak istediğive bu nedenle seçimegirmeyi düşündüğü belirtildi. Çebi'nin liste çalışması için birçok önemli isimle de görüştüğü ve destek aradığı ifade edildi.
FİKRET ORMAN'IN SÖZLERINE CEVAP VERECEK
Başkan Çebi'nin, bu kararını 1-2 gün içerisinde düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Ayrıcageçtiğimiz günlerde eski başkan Fikret Orman'ınkendisine yönelik söylemleri ve iddiaları da gözleriBaşkan'a çevirmişti. Çebi'nin, toplantıda Orman'ada cevap vereceği kaydedildi.
RESMEN AÇIKLANDI! SEÇİME KADAR YILMAZ Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen yardımcı antrenör Burak Yılmaz, çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a karşı 2-0'lık galibiyet almıştı. Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Ahmet Nur Çebi ve 38 yaşındaki çalıştırıcının dün bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklarken, şu ifadeleri kullandı: "Burak Yılmaz'ın, Olağanüstü SeçimliGenel Kurul'a kadar görevine Futbol ATakımımızın Teknik Sorumlusu olarakdevam etmesine karar verilmiştir." Kartal, aralık ayına kadar şu maçlara çıkacak: Galatasaray (D), Bodo/Glimt (D), Gaziantep FK, Antalyaspor (D), Bodo/Glimt, Başakşehir, Samsunspor (D), Club Brugge.