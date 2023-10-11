Ahmet Nur Çebi yeniden aday oluyor!

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçında tribünlerin tepkisi sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınan Beşiktaş'ta en merak edilen konu, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı.Çebi'nin liste çalışması için birçok önemli isimle de görüştüğü ve destek aradığı ifade edildi.Başkan Çebi'nin, bu kararını 1-2 gün içerisinde düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.eşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen yardımcı antrenör Burak Yılmaz, çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a karşı 2-0'lık galibiyet almıştı. Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Ahmet Nur Çebi ve 38 yaşındaki çalıştırıcının dün bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklarken, şu ifadeleri kullandı:Kartal, aralık ayına kadar şu maçlara çıkacak: Galatasaray (D), Bodo/Glimt (D), Gaziantep FK, Antalyaspor (D), Bodo/Glimt, Başakşehir, Samsunspor (D), Club Brugge.