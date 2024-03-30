Ahmetcan’a Ajax engeli!

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın, Hollanda'ya yaptığı ziyarette Ajax ile Berghuis dışında Ahmetcan Kaplan için de görüştüğü ortaya çıktı. Siyahbeyazlı yetkililer, geçen sezon 9.5 milyon Euro'ya Trabzonspor'dan alınan 21 yaşındaki milli stoperi kiralamayı düşünüp düşünmeyeceklerini sorarak talip olduklarını söyledi. Ancak Ajax cephesinin net bir şekilde,yanıtını ilettiği ifadeEuroCup'ın yarı final ikinci maçın- edildi.EuroCup'ın yarı final ikinci maçın- edildi. da Beşiktaş Emlakjet, sahasında Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup etti. Siyahbeyazlılarda Jonah Mathews ve Matt Mitchell 17'şer sayı attı. İlk maçı 86-74 kaybeden Kartal, böylece seride durumu 1-1'e getirdi.TURGUT DOĞAN