Ahmetcan’a Ajax engeli!

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın, Hollanda'ya yaptığı ziyarette Ajax ile Berghuis dışında Ahmetcan Kaplan için de görüştüğü ortaya çıktı. Siyahbeyazlı yetkililer, geçen sezon 9.5 milyon Euro'ya Trabzonspor'dan alınan 21 yaşındaki milli stoperi kiralamayı düşünüp düşünmeyeceklerini sorarak talip olduklarını söyledi. Ancak Ajax cephesinin net bir şekilde, "Ahmetcan bizim için önemli. Gelecek sezon oluşturacağımız takımda çok kıymetli bir yere sahip olacak. Bizimle kalacak"
yanıtını ilettiği ifade BKT
EuroCup'ın yarı final ikinci maçın- edildi.
KARTAL FİNALE 1 ADIM UZAKTA
BKT
EuroCup'ın yarı final ikinci maçın- edildi. da Beşiktaş Emlakjet, sahasında Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup etti. Siyahbeyazlılarda Jonah Mathews ve Matt Mitchell 17'şer sayı attı. İlk maçı 86-74 kaybeden Kartal, böylece seride durumu 1-1'e getirdi. 3 Nisan'da Fransa'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, finale yükselecek.
TURGUT DOĞAN