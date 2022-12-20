Aklı 3’lü savunmada!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında 2-1 kazandıkları Charleroi maçında üçlü savunma kurgusuyla sahaya çıkmış, sonraki iki maçta ise dörtlüye dönüş yapmıştı.pazar günü deplasmanda Gaziantep ile oynanacak Süper Lig maçına 3 stoperle çıkma planları yapıyor.Deneyimli hocanın Antalya'da denediği bu sistemi rakibe göre uygulamayı düşündüğü ve sık sık 3'lü savunma kurgusuyla oynayan Gaziantep'e bu şekilde karşılık vermeye hazırlandığı kaydedildi.Güneş; Emrecan, Talha ve Welinton üçlüsüyle sahada mücadele edecek. Tecrübeli teknik adamın bu sistemi düşünmesinin nedeni ise orta sahayı kalabalık kurgulayıp, rakibi önde karşılamak, baskıyı orta sahayı geçmeden yapıp oyuna hakimiyet kazandırmak olduğu belirtildi.