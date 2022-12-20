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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Aklı 3’lü savunmada!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Aklı 3’lü savunmada!

Beşiktaş’ın Charleroi ile oynadığı maçta 3’lü defans kurgulayan tecrübeli teknik adam, Süper Lig’de de rakiplere göre bu dizilişi uygulayacak. İlk deneme de Gaziantep deplasmanında

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında 2-1 kazandıkları Charleroi maçında üçlü savunma kurgusuyla sahaya çıkmış, sonraki iki maçta ise dörtlüye dönüş yapmıştı. Güneş, takımdan en iyi randımanı almak için stratejiler yürütürken, pazar günü deplasmanda Gaziantep ile oynanacak Süper Lig maçına 3 stoperle çıkma planları yapıyor.

'ÖNDE BASKI YAP, OYUNA HAKIM OL'
Deneyimli hocanın Antalya'da denediği bu sistemi rakibe göre uygulamayı düşündüğü ve sık sık 3'lü savunma kurgusuyla oynayan Gaziantep'e bu şekilde karşılık vermeye hazırlandığı kaydedildi. Saiss'in yokluğu savunma kalitesini etkilese de Güneş; Emrecan, Talha ve Welinton üçlüsüyle sahada mücadele edecek. Tecrübeli teknik adamın bu sistemi düşünmesinin nedeni ise orta sahayı kalabalık kurgulayıp, rakibi önde karşılamak, baskıyı orta sahayı geçmeden yapıp oyuna hakimiyet kazandırmak olduğu belirtildi.

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Aklı 3’lü savunmada!
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