Alanyaspor ile Oğuz pazarlığı

Beşiktaş'ın kurmayları, yarın deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor'la 23 yaşındaki oyuncu için pazarlık masasına oturacaku sezon Alanyaspor forması altında başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Siyah-beyazlı yönetim, yarın Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçta Akdeniz ekibinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.23 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra G.Saray ve Trabzon'un da ilgilendiği öğrenildi. Ayrıca yurt dışından teklifler olduğu belirtildi.Bu nedenle genç kanat oyuncusunun hangi kulübe gideceğini büyük ölçüde kendisi için ödenecek bonservis bedeli belirleyecek.