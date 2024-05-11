Alanyaspor ile Oğuz pazarlığı

Beşiktaş'ın kurmayları, yarın deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor'la 23 yaşındaki oyuncu için pazarlık masasına oturacak
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u sezon Alanyaspor forması altında başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Siyah-beyazlı yönetim, yarın Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçta Akdeniz ekibinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
G.SARAY VE TRABZON DA SIRADA
23 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra G.Saray ve Trabzon'un da ilgilendiği öğrenildi. Ayrıca yurt dışından teklifler olduğu belirtildi. İki yıl daha kontratı olan Oğuz'un, kulübüne gelir kazandırarak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu nedenle genç kanat oyuncusunun hangi kulübe gideceğini büyük ölçüde kendisi için ödenecek bonservis bedeli belirleyecek.