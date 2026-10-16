Almanya’da Kartal şov

VLAHOVİC YOKSA OH VAR!

DUSAN Vlahovic'in yokluğunda forma şansı yakalayan ve üç maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Hyeon-Gyu Oh, bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Güney Koreli futbolcu, Jeremain Lens'ten (Kasım 2018-Sarpsborg) bu yana Avrupa Ligi maçında iki gol birden atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu. Oh, bu sezon toplamda 4 gole ulaştı.

EN GOLCÜ İKİ TAKIMDAN BİRİ

Marsilya'ya 4, Hoffenheim'a 3 gol atan Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Juventus ile birlikte en fazla ağları sarsan takım oldu. Ayrıca Avrupa Ligi tarihinde en fazla gol değeri ürettiği maçı oynadı.

OLAİTAN: İYİ İNSANLARIN ELİNDEYİM

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'nun getirilmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Junior Olaitan, bu sezon 7. asistine Hoffenheim karşısında imza attı. Bu asistlerin 5'i Avrupa'da, 2'si ise Süper Lig'de geldi. Performansı için "Bu takımın ürünü" sözleriyle özetleyen Olaitan, "İyi insanların elindeyim, iyi insanların yanındayım. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

DOLMABAHÇE GİBİ!

BEŞIKTAŞ, Hoffenheim Stadı'nda sanki kendi evindeymiş gibi hissetti. Almanya'da yaşayan Türk taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken Beşiktaş için ayrılan koltukların birkaç katı Türk taraftar olduğu görüldü. Alman vatandaşlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşların büyük çoğunluğu karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

ORKUN ŞOKU! MAÇIN

ilk yarısında sakatlık yaşayan Orkun Kökçü, buna rağmen oyuna devam etti. Ancak ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Miretti'ye bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu, yapılacak kapsamlı kontroller sonrasında netlik kazanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör