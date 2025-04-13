Ameliyat gerekiyor

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Her maça aynı seviyede yaklaşmadıklarını kaydeden Norveçli çalıştırıcı, "Zor bir sezon geçiriyoruz. Farklı hocalar, 3 farklı başkan... Takım olarak artık yazı beklemek zorundayız. Sezon bitince gerekeni yapmamız lazım.Futbolun altın kuralı budur. Ben Mustafa gibi oyuncular istiyorum. Taraftarın da böyle istediğini biliyorum. Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız. Ama kolektif olarak takım birlikte oynarsa sonuca ulaşabiliriz. Avrupa hedefimiz devam ediyor, bunun için sonuna kadar savaşacağız.dedi.