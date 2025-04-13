Ameliyat gerekiyor

Beşiktaş
Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Her maça aynı seviyede yaklaşmadıklarını kaydeden Norveçli çalıştırıcı, "Zor bir sezon geçiriyoruz. Farklı hocalar, 3 farklı başkan... Takım olarak artık yazı beklemek zorundayız. Sezon bitince gerekeni yapmamız lazım. Bu takımı ilaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım. Eğer geri koşmazsanız, savaşmazsanız kazanamazsınız.
Futbolun altın kuralı budur. Ben Mustafa gibi oyuncular istiyorum. Taraftarın da böyle istediğini biliyorum. Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız. Ama kolektif olarak takım birlikte oynarsa sonuca ulaşabiliriz. Avrupa hedefimiz devam ediyor, bunun için sonuna kadar savaşacağız. Taraftar çok haklı. Hepimiz acı çekiyoruz"
dedi.