Angelo olmadı rota Bouanani

Kadrosuna sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir Angelo Gabriel için Chelsea ile görüşüyordu. İngiltere'deki kurallar gereği en fazla 6 oyuncusunu ülke dışına kiralık gönderebilen Chelsea, elinde kalan 2 kontenjandan dolayıBu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, rotasını Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Badredine Bouanani'ye çevirdi. 19 yaşındaki oyuncu için çalışma yapan Beşiktaş, planını da hazırladı. Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde görüşmeler başladı. On numara pozisyonunda da görev yapabilenLille altyapısında yetişen Bouanani, 2022-23'te bedelsiz şekilde Nice'e transfer oldu. Ardından Lorient'e kiralanan Cezayirli futbolcu, geçen sezon Fransa Ligi'nde 18 maçta 595 dakikada 1 gol attı. Bu sezon ise 3 müsabakada 100 dakika sahada yer aldı. 1.77 boyundaki genç oyuncu, sol ayağını kullanıyor.PORTEKİZ basını daha önce gündeme getirdiği Joao Mario ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, teknik direktör Roger Schmidt'i gönderdikten sonra futbolculardan da Joao Mario ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, Beşiktaş'tan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için teklif geldiği belirtildi.