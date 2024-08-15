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Giriş Tarihi: 15.8.2024

Angelo’ya vize çıktı

Chelsea Teknik Direktörü Maresca, gelişimi için 19 yaşındaki oyuncunun kiralanmasına onay verdi. En ciddi adaylar siyah-beyazlı kulüp ve Santos

Ogün ŞAHİNOĞLU
Angelo’ya vize çıktı
Sezona Süper Kupa şampiyonluğu ve ligde Samsunspor galibiyetiyle iyi başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de sürüyor. Sağ kanada sol ayaklı bir oyuncu arayan siyah-beyazlıların hedefinde, Chelsea'da forma giyen Angelo var. 19 yaşındaki futbolcu için Kartal'ın yanı sıra Santos da devrede. Beşiktaş'ın daha istekli olduğu Brezilyalı kanat forvetin kulübünden de transfere vize çıktı. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, genç oyuncunun gelişimi için kiralanmasına onay verdi.

GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI
İngilizlerin şu an seçeneklere baktığı öğrenilirken, en ciddi adayların ise Beşiktaş ve Santos olarak görüldüğü belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar, Ndour'un ardından Angelo'yu da kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık geçiren Sambacı, 25 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

15 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI
1.80 cm. boyundaki Angelo Gabriel Borges Damaceno, iki kanatta da oynayabiliyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 15 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye transfer oldu. İngilizler, oyuncuyu hemen Strasbourg'a kiraladı.

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Angelo’ya vize çıktı
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