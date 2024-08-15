Angelo’ya vize çıktı

Sezona Süper Kupa şampiyonluğu ve ligde Samsunspor galibiyetiyle iyi başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de sürüyor. Sağ kanada sol ayaklı bir oyuncu arayan siyah-beyazlıların hedefinde, Chelsea'da forma giyen Angelo var.Beşiktaş'ın daha istekli olduğu Brezilyalı kanat forvetin kulübünden de transfere vize çıktı. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, genç oyuncunun gelişimi için kiralanmasına onay verdi.İngilizlerin şu an seçeneklere baktığı öğrenilirken, en ciddi adayların ise Beşiktaş ve Santos olarak görüldüğü belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar, Ndour'un ardından Angelo'yu da kiralık olarak kadrosuna katacak.1.80 cm. boyundaki Angelo Gabriel Borges Damaceno, iki kanatta da oynayabiliyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 15 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye transfer oldu. İngilizler, oyuncuyu hemen Strasbourg'a kiraladı.