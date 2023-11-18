Arat: Borcu 4.5 yılda sıfırlayacağız

3 Aralık'ta gerçekleşecek seçimde başkan adayı olan Hasan Arat, düzenlediği lansman ile projelerini tanıttı. Toplantıdan öne çıkan başlıklar şöyle: "Beşiktaş App projesini hayata geçirerek yeni bir eko-sistem yaratacağız.Beşiktaş'ın borcunu 4.5 yılda sıfırlayacağız. Beşiktaş altyapı sistemini Avrupa seviyesinde yeniden tasarlayacağız. Kale arkası tribününü değiştirerek, kapasitesini %80 artıracağız.9 bin kişilik yeni salon yapacağız, altyapı için burada tesisimiz ve 100 odalı otelimiz olacak.