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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Arat: Borcu 4.5 yılda sıfırlayacağız

Ogün ŞAHİNOĞLU
Arat: Borcu 4.5 yılda sıfırlayacağız
Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek seçimde başkan adayı olan Hasan Arat, düzenlediği lansman ile projelerini tanıttı. Toplantıdan öne çıkan başlıklar şöyle: "Beşiktaş App projesini hayata geçirerek yeni bir eko-sistem yaratacağız. Bu projeyle 1.5 yılda 25 milyon dolar gelir elde edeceğiz. Beşiktaş'ın borcunu 4.5 yılda sıfırlayacağız. Beşiktaş altyapı sistemini Avrupa seviyesinde yeniden tasarlayacağız. Kale arkası tribününü değiştirerek, kapasitesini %80 artıracağız. Benim dönemimde Beşiktaş'a dünya yıldızları gelecek. 9 bin kişilik yeni salon yapacağız, altyapı için burada tesisimiz ve 100 odalı otelimiz olacak.

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Arat: Borcu 4.5 yılda sıfırlayacağız
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