Arroyo ve Ricardo için siftah zamanı

Beşiktaş'ta
ara transfer döneminde kadroya katılan iki genç futbolcunun adaptasyon süreci devam ediyor. Keny Arroyo, Trabzonspor'a karşı maç kadrosunda olmasına rağmen süre alamadı. Uzun bir yolculuk yaparak İstanbul'a gelen Elan Ricardo ise yorgun olduğu için karşılaşmayı tribünden izledi. İki futbolcunun da yarın oynanacak İkas Eyüpspor maçında görev alması bekleniyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, öğrencilerinden antrenman performanslarını ve fizik güçlerini kısa sürede artırmalarını isterken iki ismi de Eyüpspor deplasmanında yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendireceği kaydedildi.