Arroyo ve Ricardo için siftah zamanı

ara transfer döneminde kadroya katılan iki genç futbolcunun adaptasyon süreci devam ediyor. Keny Arroyo, Trabzonspor'a karşı maç kadrosunda olmasına rağmen süre alamadı.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, öğrencilerinden antrenman performanslarını ve fizik güçlerini kısa sürede artırmalarını isterken iki ismi de Eyüpspor deplasmanında yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendireceği kaydedildi.