Avrupa aşkına

3 AY SONRA SEVİNDİ

Bu sezon ligde Eyüpspor'la oynanan iki maçta da gol atan Rashica, düne kadar sessizdi. Yaklaşık 3 ay sonra fileleri buldu ve büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş bu sezon ilk kez haki formayla sahadaydı. Alternatif olarak üretilen ancak hiç tercih edilmeyen formanın elde kalmaması ve satılabilmesi için kulüp, TFF'den izin alarak maça bu formayla çıktı. Karşılaşma öncesi Kartal Yuvası'nda 2 bin 500 TL'den taraftara satışı yapıldı.

RAFA ŞOVA DEVAM

İmmobile'nin asistinde Süper Lig'deki 32. maçında 11. golünü atan Rafa Silva, bu sezon 46 resmi karşılaşmada 17 gol-12 asiste ulaştı. Portekizli oyuncu son 4 haftada sadece Fenerbahçe derbisini boş geçti. Göztepe (1G), Hatay (1G-1A) ve Adana Demir (1G) maçlarında skor katkısı verdi.

GİTMEYECEĞİM KALACAĞIM!

5-1 kazanılan Hatay maçında 3 golle hat-trick yapan İmmobile, Fenerbahçe müsabakasında son 1 dakika şans bulmuştu. Dün Rafa Silva'nın ilk golünde asisti yapan İtalyan yıldız, skoru 3-1'e getiren golün de sahibiydi. Bu sezon ligde 15 gol-4 asistle 19 gole katkı veren futbolcu toplamda 19 gol-4 asiste ulaştı. 1 yıl daha sözleşmesi olan İmmobile, geleceği ile ilgili merak edilen soruya şu yanıtı verdi: "Başkanla konuştuk. Gideceğimle ilgili konuşmalar oluyor ama bunlar doğru değil. Ben burada mutluyum. Kafam da rahat. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

PAULISTA DİŞİNİ KAYBETTİ

21. DAKİKADA Aymbetov ile hava topuna çıkan Beşiktaşlı Paulista'nın, aldığı darbeyle ön dişi kırıldı. Oyuncu yere düşerken, ağzından dişinin fırlaması ekranlara yansıdı. Ön dişinden olan Brezilyalı oyuncu, bu şanssızlığa rağmen karşılaşmaya devam etti.

UDUOKHAİ'DEN GÜZEL HABER

BEŞİKTAŞ, 19 dakikada iki sakat verdi. 11. dakikada Chamberlain ayağından sakatlandı. En son 15 Mart'ta Konya maçına ilk 11'de başlayan Felix Uduokhai, 6 karşılaşma aradan sonra 11'deki yerine döndü. Ancak 19'da hava topu mücadelesinde kafasına darbe aldı. Hastaneye kaldırılan Uduokhai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadı.

16'LIK DENİZ'İ M.CİTY İZLEDİ!

ADANA Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, 4 gol yedi ama büyük bir farkı da önledi. Genç file bekçisi, tam 10 kurtarış yaptı. Deniz için statta Avrupa'nın dev bir kulübünün temsilcileri de vardı. Manchester City'nin yetkilileri, oyuncuyu Tüpraş Stadyumu'nda canlı olarak takip etti.

ANNELERE ÖZEL KADRO AÇIKLAMASI

SİYAH-BEYAZLI kulüp, anneler günü nedeniyle karşılaşmanın 11'inin açıklanmasını özel olarak gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından açıklanan 11'de, futbolcuların annelerinin isimleri yer aldı.



KAPTAN NECİP ALKIŞLARLA DÖNDÜ

SÜPER Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a karşı 45 dakika oynayan, 26 Ağustos'ta antrenmanda çapraz bağlarını yırtan Necip Uysal, 274 gün sonra formasına kavuştu. Kaptan, 86'da Emrecan Terzi'nin yerine girerken tüm stat ayağa kalkıp kendisini alkışladı. Duygulu anlar yaşayan Necip, "Hocama teşekkür ederim. Uzun bir süreçti. Kampa hazır olarak katılacağım"dedi.