Avrupa turu başladı

Daha kasım ayındaBeşiktaş, ara transfer için çalışmalara hız verdi.Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda da takıma ve bütçeye uygun isimler taranmaya başladı. Beşiktaş kulübünün gözlemcileri, listelerindeki isimler için 27 Ekim'de Belçika'dailearasındaki maçı da takip etti.En az iki takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer yapılabilmesi için kontenjanın boşaltılması gerekiyor.Onana, ligde oynanan son 4 maçın kadrosuna alınmazken, devre arası ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Kamerunlunun da isteği düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek. Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Chamberlain ise İngiltere ya da İskoçya'dan teklif gelmesini bekliyor.BAŞAKŞEHIR beraberliği sonrası 1 gün izin yapan Beşiktaş, salı günü Göztepe maçı hazırlıklarına başlamıştı. Pazartesi ailevi sebeplerle izin alarak ülkesine giden teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 3 gün boyunca idmanlarda yer almadı. Takımı antrenör Jean- Paul van Gastel çalıştırdı. Dün takıma 4 gün izin verildi. Siyah-beyazlılar, 19 Kasım Salı günü Göztepe hazırlıklarına yeniden başlayacak.