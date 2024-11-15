Avrupa turu başladı

Daha kasım ayında liderin 10 puan gerisinde kalan
Beşiktaş, ara transfer için çalışmalara hız verdi. Siyah-beyazlıların transferde yönetim danışmanı olan Brad Friedel, takımın ihtiyaç duyduğu kanat ve bek mevkileri için Avrupa turuna çıktı.
Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda da takıma ve bütçeye uygun isimler taranmaya başladı. Beşiktaş kulübünün gözlemcileri, listelerindeki isimler için 27 Ekim'de Belçika'da Union Saint Gilloise
ile Cercle Brugge
arasındaki maçı da takip etti.
CHAMBERLAİN VE JEAN ONANA YOLCU
En az iki takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer yapılabilmesi için kontenjanın boşaltılması gerekiyor. Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan Kartal'da, gözden çıkarılan ve kendilerine takım aranan iki isim Jean Onana ve Alexander-Oxlade Chamberlain.
Onana, ligde oynanan son 4 maçın kadrosuna alınmazken, devre arası ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Kamerunlunun da isteği düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek. Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Chamberlain ise İngiltere ya da İskoçya'dan teklif gelmesini bekliyor. Onana'nın durumunu takip eden kulüpler bulunurken, yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Chamberlain'in yüksek maaşı dolayısıyla aynı ilgi mevcut değil.
KARTAL 4 GÜN İZNE ÇIKTI
BAŞAKŞEHIR beraberliği sonrası 1 gün izin yapan Beşiktaş, salı günü Göztepe maçı hazırlıklarına başlamıştı. Pazartesi ailevi sebeplerle izin alarak ülkesine giden teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 3 gün boyunca idmanlarda yer almadı. Takımı antrenör Jean- Paul van Gastel çalıştırdı. Dün takıma 4 gün izin verildi. Siyah-beyazlılar, 19 Kasım Salı günü Göztepe hazırlıklarına yeniden başlayacak.