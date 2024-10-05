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Giriş Tarihi: 5.10.2024

Avrupa’da acı tablo

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye dışında oynadığı son 28 grup ve lig maçının 22’sini kaybetti. Sadece 4 kez kazanırken 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı

Avrupa’da acı tablo
Beşiktaş, Avrupa kupalarında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratıyor. Siyah-beyazlılar çıktıkları son 28 Avrupa grup ve lig maçının 22'sini kaybetti, 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Kartal'ın bu süreçte aldığı 4 galibiyet; Slovan Bratislava, Sarpsborg (iki kez) ve Lugano'ya karşı oldu. Kartal, son olarak 3-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt karşılaşmasında büyük fırsatlar yakalamasına rağmen değerlendiremedi. Avrupa Ligi 2. hafta maçları sonrası 2,46 gol beklentisi ile bu alanda 36 takımın da zirvesinde olsa da maçı kaybetti ve ligin dibine iyice demirledi.
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Avrupa’da acı tablo
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