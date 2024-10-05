Avrupa’da acı tablo

Beşiktaş, Avrupa kupalarında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratıyor. Siyah-beyazlılar çıktıkları son 28 Avrupa grup ve lig maçının 22'sini kaybetti, 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.Kartal, son olarak 3-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt karşılaşmasında büyük fırsatlar yakalamasına rağmen değerlendiremedi. Avrupa Ligi 2. hafta maçları sonrası 2,46 gol beklentisi ile bu alanda 36 takımın da zirvesinde olsa da maçı kaybetti ve ligin dibine iyice demirledi.