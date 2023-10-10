Başkanlık yarışı için temaslar başlıyor: Kritik hafta

Seçim kararı sonrasında Beşiktaş'ta temaslar başlıyor. İlk kritik görüşme bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında olacak. İkilinin toplantısında kongre tarihi ve adaylık masaya yatırılacak.Çebi'nin aday olmaması halinde ise Asbaşkan Emre Kocadağ'ın kongrede adaylığını açıklayacağı ifade edildi. Çebi'nin olmadığı denklemde; Kocadağ, Yamantürk ve Hasan Arat'ın seçime girmesi bekleniyor.Şenol Güneş sonrasında ilk sınavı olan İstanbulspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz'ın kongreye kadar Beşiktaş'ın başında olması beklenirken, genç hoca milli maçlar için verilen arada takımdaki eksikleri gidermek için kolları da sıvadı.G.Saray derbisine kadar takımın temposunu artırmak isteyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, fizik kondisyonu zayıf olan isimleri de rehabilitasyona alacak.