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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Başkanlık yarışı için temaslar başlıyor: Kritik hafta

Ogün ŞAHİNOĞLU
Başkanlık yarışı için temaslar başlıyor: Kritik hafta

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında bugün yapılması planlanan görüşme, seçimin gidişatını belirleyecek

Seçim kararı sonrasında Beşiktaş'ta temaslar başlıyor. İlk kritik görüşme bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında olacak. İkilinin toplantısında kongre tarihi ve adaylık masaya yatırılacak. İki ismin seçimde karşı karşıya gelmeyi düşünmediği, dolayısıyla Ahmet Nur Çebi'nin aday olması halinde Yamantürk'ün seçime girmeyeceği belirtildi. Aksi durumda ise Çebi'nin aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Çebi'nin aday olmaması halinde ise Asbaşkan Emre Kocadağ'ın kongrede adaylığını açıklayacağı ifade edildi. Çebi'nin olmadığı denklemde; Kocadağ, Yamantürk ve Hasan Arat'ın seçime girmesi bekleniyor. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi yola devam ederse sadece Hasan Arat'ın adaylığı kesin olacak.




Burak Yılmaz'ın hedefi tempo!
Şenol Güneş sonrasında ilk sınavı olan İstanbulspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz'ın kongreye kadar Beşiktaş'ın başında olması beklenirken, genç hoca milli maçlar için verilen arada takımdaki eksikleri gidermek için kolları da sıvadı. Tesislere giden ve takımın eksiklerine yönelik analiz ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Burak Yılmaz'ın yoğun çalışma içerisinde olduğu kaydedildi. G.Saray derbisine kadar takımın temposunu artırmak isteyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, fizik kondisyonu zayıf olan isimleri de rehabilitasyona alacak.

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Başkanlık yarışı için temaslar başlıyor: Kritik hafta
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