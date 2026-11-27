TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ı kutlarken dünyaya ders verdiklerini söyledi ve şöyle devam etti: "UEFA ve polis yetkilileriyle görüştüm. 55 tane federasyon var, sadece İsrail'in federasyon başkanı ile görüşmedim. Onların bir lobisi yok orada. Yönetimde birinin olması önemli değil, biz istediğimizi yaptırıyoruz. İsrail bebek katili, futboldan atılmalarını çok kez dile getirdim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye'de istemiyoruz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör