Bektaş çok kızgın: Nasıl yakıştırdılar!

Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ın geleceği yönünde haberler çıkarken, yardımcısı olacağı konuşulan Bayram Bektaş, bu iddialara tepki gösterdi. Şu anda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bektaş, SABAH'a şöyle konuştu: "Ben 20 yıldır hocalık yapıyorum. Beni bu listeye nasıl yakıştırdılar bilmiyorum, ben kendimi yakıştıramadım. Çıkan haberler yalan. Ben A Milli Takım'da da yardımcılık yapmış bir insanım, Ümit Milli Takım'da yardımcılık yapacak falan... Bunlara gerek yok. Benim hiçbir yerde gözüm yok. Bu sezon Beşiktaş'ta Şenol hocama yardım ediyorum. Bir sonraki sezon ne olur, bunu da zaman gösterecek."