Beşiktaş ağır yaralı!

Ghezzal ayak parmağındaki yaralanma nedeniyle dün ABD’de ameliyat edildi. Masuaku’nun uyluk kemiği eklem yüzünde ödem, Josef de Souza’nın sağ dizinde eklem içi sıvı artışı, Rosier’in sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem, Berkay Vardar’ın da sol uyluk iç adale grubunda tendinit saptandı
Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Ümraniyespor'a karşı 5-2'lik galibiyet alan Beşiktaş, sonrasında 2-1'lik Galatasaray yenilgisiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılara mağlubiyetin ardından bir şok da futbolcularından geldi. Valerien İsmael'in idmanlardaki ağır yüklemelerinin tartışıldığı günlerde, 5 oyuncunun yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti. Alanyaspor maçında yaşadığı ayak ikinci parmak planter yaralanması sonrası F.Bahçe mücadelesindeforma giyen Rachid Ghezzal'ın ağrıları devam etti. Bu nedenle 30 yaşındaki Cezayirli sağ kanat oyuncusu, dün gece ABD'de ameliyat oldu. Ghezzal'ın en erken aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
MASUAKU BEKLEMEDE
Ayrıca siyah-beyazlı kulüp, 4 Kasım'da yapılanantrenmanda dizinde şişlik ve ağrı hissedenArthur Masuaku'da uyluk kemiği ve eklem yüzündekemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.29 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekin netdurumu, ödem geçtikten sonra belirlenecek.
İKI MAÇI KAÇIRACAK
G.Saray müsabakası sonrası dizinde ağrı hisseden Josef de Souza'nın ise çekilen MR'ında sağ dizinde eklem içi sıvı artışı tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncu kupadaki SerikBelediyespor ve ligdeki Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
ROSIER ARADAN SONRA
Yine derbinin 40. dakikasında sol uyluk arka adalesinde ağrıhissederek oyuna devamedemeyen Fransız sağ bek Valentin Rosier'in de MR'ı çekildi. Yıldız futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Rosier'in de Dünya Kupası arasından sonra sahalara döneceği bildirildi. 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın ise sol diz iç kısmında ağrı hissetmesi üzerine MR görüntülenmesi yapıldı. Genç orta saha oyuncusunun sol uyluk iç adale grubunda tendinit saptandı.
1 SORU - 1 CEVAP - FATIH DOĞAN
İki defansa bir hücuma
Sizce Beşiktaş'ta aradönemde takviyeyapılması gerekenmevkilerhangileri?
Beşiktaş'ınihtiyacı olan ilknokta sol bek... 13 haftadastandartların çok altındakalan Masuaku ihtiyacı karşılayamadı.Beşiktaş, Rıdvan'ı mumlaarar oldu. Valerien İsmael'in yanlışlarından biride Masuaku'ya gereğinden fazla şans verip,duran topların başına geçecek kadar anlamlar yüklemesiydi.Umut Meraş da şu ana kadar yeterikadar şans almasa da mevcut performansı ilegüven vermiyor. İyi bir sol bek transferi olmazsaolmaz gibi duruyor.
İkinci ihtiyaç stoper... Welinton, Monterove Emre Can, 11'deki Saiss ile TayyipTalha ikilisini zorlayacak, rekabet edebilecekkalitede değiller. İşin sıkıntılı tarafı birbirindenfarklı özellikleri olan bu iki oyuncunun,yani Saiss ve Tayyip'in birbirlerini anlama,tamamlama konusunda sıkıntılarınınolması. Ya bu iki oyuncunun uyum sağlamasıbeklenecek ya da bir stoper transferiyapılacak. Son olarak forvet arkasında,kapanan takımları açacak, teknikkapasitesi yüksek bir profile ihtiyaç var.Bu; Emre Mor tarzı ya da Pelkas, Maximgibi teknik kapasitesi yüksek, oyunu hızlıoynayabilen biri olmalı. Böyle bir takviye deBeşiktaş'ın sorunlarına çözüm olacaktır.
EMEKTAR KAPTANSAHALARA DÖNÜYOR
BEŞİKTAŞ'IN emektar kaptanı Atiba Hutchinson sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sezon başlamadan önce var olan sakatlığını henüz yeni atlatan ve ilk kez Galatasarayderbisinde 21 kişilik maç kadrosuna alınanKanadalı orta saha oyuncusu, aylar sonra yeşil sahalara ayak basacak. 39 yaşındaki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Serik Belediyespor mücadelesinde teknik direktör Şenol Güneş tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.
KUPA FIRSATI
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarın Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 11'de yapacağı değişikliklerle en az 4-5 oyuncuya fırsat sunacak. Sadece 1 maçta ter döken Kerem Atakan Kesgin ile Necip Uysal, Welinton ve Emrecan Uzunhan'a fırsat tanınacak.