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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Beşiktaş ağır yaralı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş ağır yaralı!

Ghezzal ayak parmağındaki yaralanma nedeniyle dün ABD’de ameliyat edildi. Masuaku’nun uyluk kemiği eklem yüzünde ödem, Josef de Souza’nın sağ dizinde eklem içi sıvı artışı, Rosier’in sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem, Berkay Vardar’ın da sol uyluk iç adale grubunda tendinit saptandı

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Ümraniyespor'a karşı 5-2'lik galibiyet alan Beşiktaş, sonrasında 2-1'lik Galatasaray yenilgisiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılara mağlubiyetin ardından bir şok da futbolcularından geldi. Valerien İsmael'in idmanlardaki ağır yüklemelerinin tartışıldığı günlerde, 5 oyuncunun yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti. Alanyaspor maçında yaşadığı ayak ikinci parmak planter yaralanması sonrası F.Bahçe mücadelesinde forma giyen Rachid Ghezzal'ın ağrıları devam etti. Bu nedenle 30 yaşındaki Cezayirli sağ kanat oyuncusu, dün gece ABD'de ameliyat oldu. Ghezzal'ın en erken aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

MASUAKU BEKLEMEDE
Ayrıca siyah-beyazlı kulüp, 4 Kasım'da yapılan antrenmanda dizinde şişlik ve ağrı hisseden Arthur Masuaku'da uyluk kemiği ve eklem yüzünde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekin net durumu, ödem geçtikten sonra belirlenecek.

İKI MAÇI KAÇIRACAK
G.Saray müsabakası sonrası dizinde ağrı hisseden Josef de Souza'nın ise çekilen MR'ında sağ dizinde eklem içi sıvı artışı tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncu kupadaki Serik Belediyespor ve ligdeki Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

ROSIER ARADAN SONRA
Yine derbinin 40. dakikasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Fransız sağ bek Valentin Rosier'in de MR'ı çekildi. Yıldız futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Rosier'in de Dünya Kupası arasından sonra sahalara döneceği bildirildi. 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın ise sol diz iç kısmında ağrı hissetmesi üzerine MR görüntülenmesi yapıldı. Genç orta saha oyuncusunun sol uyluk iç adale grubunda tendinit saptandı.

1 SORU - 1 CEVAP - FATIH DOĞAN

İki defansa bir hücuma
Sizce Beşiktaş'ta ara dönemde takviye yapılması gereken mevkiler hangileri?
Beşiktaş'ın ihtiyacı olan ilk nokta sol bek... 13 haftada standartların çok altında kalan Masuaku ihtiyacı karşılayamadı. Beşiktaş, Rıdvan'ı mumla arar oldu. Valerien İsmael'in yanlışlarından biri de Masuaku'ya gereğinden fazla şans verip, duran topların başına geçecek kadar anlamlar yüklemesiydi. Umut Meraş da şu ana kadar yeteri kadar şans almasa da mevcut performansı ile güven vermiyor. İyi bir sol bek transferi olmazsa olmaz gibi duruyor.
İkinci ihtiyaç stoper... Welinton, Montero ve Emre Can, 11'deki Saiss ile Tayyip Talha ikilisini zorlayacak, rekabet edebilecek kalitede değiller. İşin sıkıntılı tarafı birbirinden farklı özellikleri olan bu iki oyuncunun, yani Saiss ve Tayyip'in birbirlerini anlama, tamamlama konusunda sıkıntılarının olması. Ya bu iki oyuncunun uyum sağlaması beklenecek ya da bir stoper transferi yapılacak. Son olarak forvet arkasında, kapanan takımları açacak, teknik kapasitesi yüksek bir profile ihtiyaç var. Bu; Emre Mor tarzı ya da Pelkas, Maxim gibi teknik kapasitesi yüksek, oyunu hızlı oynayabilen biri olmalı. Böyle bir takviye de Beşiktaş'ın sorunlarına çözüm olacaktır.

EMEKTAR KAPTAN SAHALARA DÖNÜYOR
BEŞİKTAŞ'IN emektar kaptanı Atiba Hutchinson sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sezon başlamadan önce var olan sakatlığını henüz yeni atlatan ve ilk kez Galatasaray derbisinde 21 kişilik maç kadrosuna alınan Kanadalı orta saha oyuncusu, aylar sonra yeşil sahalara ayak basacak. 39 yaşındaki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Serik Belediyespor mücadelesinde teknik direktör Şenol Güneş tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.

KUPA FIRSATI
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarın Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 11'de yapacağı değişikliklerle en az 4-5 oyuncuya fırsat sunacak. Sadece 1 maçta ter döken Kerem Atakan Kesgin ile Necip Uysal, Welinton ve Emrecan Uzunhan'a fırsat tanınacak.

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Beşiktaş ağır yaralı!
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