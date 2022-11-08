Beşiktaş ağır yaralı!

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Ümraniyespor'a karşı 5-2'lik galibiyet alan Beşiktaş, sonrasında 2-1'lik Galatasaray yenilgisiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılara mağlubiyetin ardından bir şok da futbolcularından geldi. Valerien İsmael'in idmanlardaki ağır yüklemelerinin tartışıldığı günlerde, 5 oyuncunun yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti. Alanyaspor maçında yaşadığı ayak ikinci parmak planter yaralanması sonrasıağrıları devam etti. Bu nedenle 30 yaşındaki Cezayirli sağ kanat oyuncusu, dün gece ABD'de ameliyat oldu. Ghezzal'ın en erken aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.Ayrıca siyah-beyazlı kulüp,Arthur Masuaku'da uyluk kemiği ve eklem yüzündekemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.29 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekin netdurumu, ödem geçtikten sonra belirlenecek.G.Saray müsabakası sonrası dizinde ağrı hisseden Josef de Souza'nın ise çekilen MR'ında sağ dizinde eklem içi sıvı artışı tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncukarşılaşmalarında forma giyemeyecek.Yine derbinin 40. dakikasında sol uylukFransız sağ bek Valentin Rosier'in de MR'ı çekildi. Yıldız futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Rosier'in de Dünya Kupası arasından sonra sahalara döneceği bildirildi. 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın ise sol diz iç kısmında ağrı hissetmesi üzerine MR görüntülenmesi yapıldı. Genç orta saha oyuncusunun sol uyluk iç adale grubunda tendinit saptandı.ihtiyacı olan ilknokta sol bek... 13 haftadastandartların çok altındakalan Masuaku ihtiyacı karşılayamadı.Beşiktaş, Rıdvan'ı mumlaarar oldu. Valerien İsmael'in yanlışlarından biride Masuaku'ya gereğinden fazla şans verip,duran topların başına geçecek kadar anlamlar yüklemesiydi.. İyi bir sol bek transferi olmazsaolmaz gibi duruyor.İkinci ihtiyaç stoper...ikilisini zorlayacak, rekabet edebilecekkalitede değiller. İşin sıkıntılı tarafı birbirindenfarklı özellikleri olan bu iki oyuncunun,yani Saiss ve Tayyip'in birbirlerinisıkıntılarınınolması. Ya bu iki oyuncunun uyum sağlamasıbeklenecek ya da bir stoper transferiyapılacak. Son olarak forvet arkasında,teknikkapasitesi yüksek bir profile ihtiyaç var.Bu; Emre Mor tarzı ya da Pelkas, Maximgibi teknik kapasitesi yüksek, oyunu hızlıoynayabilen biri olmalı.BEŞİKTAŞ'IN emektar kaptanı Atiba Hutchinson sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sezon başlamadan önce var olan sakatlığını henüz yeni atlatan veaylar sonra yeşil sahalara ayak basacak. 39 yaşındaki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Serik Belediyespor mücadelesinde teknik direktör Şenol Güneş tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarın Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 11'de yapacağı değişikliklerle en az 4-5 oyuncuya fırsat sunacak. Sadece 1 maçta ter döken Kerem Atakan Kesgin ile Necip Uysal, Welinton ve Emrecan Uzunhan'a fırsat tanınacak.