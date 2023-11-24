Beşiktaş ayağa kalkacak

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adaylığını koyan Serdal Adalı, plan ve projelerinin hazır olduğunu, göreve geldiklerinde neşteri öncelikle takıma vuracaklarını söyledi. İşte Adalı'nın açıklamaları: "Bu sene çok kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. 8 futbolcunun Afrika Kupası'na gitme durumunu görüyoruz. Bazı bölgelerde çok futbolcu, bazı bölgelerde ise eksikler var. Kulübün taraftarlarla geçen yıl mayısta iletişim koptu.Ancak Sergen hocayla konuyu uzattıkça uzattılar.Başkan ile hocanın arası iyi değil söylemleri Ümraniye'nin de yitirilmesine neden oldu.Sonuçta geldiğimiz nokta hiç iç açıcı değil. Güzel günlere çok acele geçmemiz lazım. Bazıları 'Sadece futbol konuşuyor' diyor. Elbette bizim de projelerimiz var.Camianın önüne hayali projelerle gelmem. Kaynağının belli oluğu, ayakları yere basar hale geldiği dakikada açıklayacağız. Beşiktaş'ın borcuna ilaç olacak projelerimiz var.Ancak bu benim çok istediğim bir şey değil ama şu anki gündem futbol takımın durumu. Avrupa kupalarına katılamayan, ligde başarısız, geliri azalmış bir kulübe kim transfer olmak ister ya da kim futbolcu gönderir? Takım kötü gittiğinde kulübün de gelirleri azalıyor. Avrupa'dan mahrum kalıyorsunuz, sponsorlarınız mutsuz oluyor ve yenisini bulamıyorsunuz.Ben umutsuz değilim. Bu sezon yerinde transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum.""Guti ve Quaresma ile görüşüyorum. Bu isimlerden Beşiktaş'ın scout olarak faydalanması lazım. İnşallah 11 Ocak'ta transfer açıldığı gün yeni oyuncuları hocamıza teslim etmek istiyoruz"Daha önce görüştükleri Rıza Çalımbay ile Samsunspor maçından sonra tekrar bir araya geleceklerini belirten Adalı, "Bu karşılaşma ile bazı şeyler daha da netleşecek.11 Ocak'ta transfer açıldığı gün, transferi bitirmiş bir şekilde hocamıza teslim etmek istiyoruz. Biz bu futbolcularla ligi yaşayacağız. İnşallah Rıza hocanın tespitleriyle, kendi yerlerinde oynayarak daha faydalı olacaklar.Geçtiğimiz dönemde yurtdışında scout ekibiyle de çalıştık, faydasını da gördük" ifadelerini kullandı.Seçimde çok iyi sonuç alacaklarına inandığını dile getiren Serdal Adalı, taraftardan ve basından kopuk kulübün iletişim problemini bir an önce çözmeleri gerektiğini de vurguladı. Adalı, "Ben bu camiayı toparlarım. Önceki yönetimlerde görevinde başarılı olmuş kişiler varsa ona edilen laflara bakmam listeme alırım. Yeter ki fayda sağlasınlar. Camianın bu durumda olmasının bir sebebi de bölünmüşlük. Biz kendi ayağımıza basmaktan, dışardan gelen saldırılara yeteri kadar cevap veremiyoruz. Her seçim dönemi dernekler insanların ağzına sakız olmuş, Beşiktaş'ta oyunu herhangi birine esir edecek, teslim olacak hiçbir dernek yok" ifadelerini kullandı.GENEL kuruldaki rakibi Hasan Arat'ın söylemlerini de eleştiren Adalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçenlerde Hasan Bey, 'Quaresma ve Atiba'ya jübile yapacağım' dedi ama yanındakiler ne söylediyse artık sadece Atiba için konuşuyor. Biz ikisine de jübile yapacağız. Atiba'nın İstanbul'da yaşayacağını bilsem onunla yapılacak çok işimiz olur, kendisini çok takdir ediyorum. Ayrıca Hasan Bey'in vaatleri resimden öteye geçmiyor. 'Kulüp başkanlarıyla bir araya gelip, transfer yapacağız' söylemleri var. En azından söyleseydi kimi alacak ben de bir taraftar olarak bilseydim!"diyen Hasan Arat,kongre üyelerinede "Herkesoyunu kullansın,kulübümüzün sahipsizolmadığını gösterelim"mesajını verdiankırı'da Beşiktaşlı taraftarlar ve kongre üyeleri ile bir araya gelen başkan adayı Hasan Arat, kongrenin dizayn edilmeye çalışıldığını ileri sürdü. İşte Arat'tan satır başları:23 yıldır camiayı oyaladılar, gelen arkasından kendi adamını getirdi. Şimdi,diyerek Beşiktaşlıların istediği başkanı seçmeye engel oluyorlar.Beşiktaşlıların oyu kimsenin tekelinde değildir.Beşiktaşlı özgürdür.Beşiktaş'a oyunu kuranlar geçmişte kulüpte görev almış, federasyon başkanı olmuş arkadaşlar. Sizin burası ile hâlâ ne gibi bir işiniz var da dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Ben buna müsaade etmeyeceğim.Tüm Beşiktaşlılara çağrımdır, gelin sandıkları patlatın, Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını gösterelim.Biz 'Beşiktaş App' diyoruz, arkadaşları bunu gameboy zannediyor.Beşiktaş'ın teminatı ben olacağım, teminat mektupları değil.Ahmet Nur Çebi,dedi. Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz? Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın.