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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:50

Beşiktaş, Welinton - Tayfur planını uygulayacak!

Beşiktaş, Welinton - Tayfur planını uygulayacak!

Beşiktaş yönetimi, Welinton ve Tayfur Bingöl planını yaptı. Alanyaspor'un istediği futbolcu transfer döneminde ayrılacak. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Welinton ile sezon başında yollar ayrılamamıştı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılardaki geleceği yol haritasını belirledi.

WELINTON'DAN AYRILIĞA YEŞİL IŞIK

Yaz döneminde Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri kabul etmeyen tecrübeli futbolcu, forma rekabetinde geri planda kalması sebebiyle ayrılığa yeşil ışık yaktı.

ALANYASPOR İSTİYOR

Eski kulübü Alanyaspor'un istediği tecrübeli stoperin, kiralık olarak alınan Tayfur Bingöl'ün bonservisine karşılık olarak devre arasında Akdeniz ekibine gönderilmesi bekleniyor. Welinton bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 40 dakika süre alabildi. Futbolcu geçen sezon ise 30 maçta 2248 dakika oynadı ve skora katkı yapamadı. (Fanatik)

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Beşiktaş, Welinton - Tayfur planını uygulayacak!
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