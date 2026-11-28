Beşiktaş, maçın ardından geceyi Batum'da dinlenerek geçirdi. Dün 12.00'de Batum'dan kalkış planlansa da hava şartları elverişli olmayınca kafile yaklaşık 2.5 saat apronda uçak içerisinde bekledi. Uzun sürecin ardından 14.30'da havalanan kafile, yorucu bir yolculuk sonrası saat 16.00'da Sabiha Gökçen'e vardı.

SONUÇLARINA KATLANIRIZ!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü de Türk taraftarlara yapılan eziyete tepki gösterdi. Milli futbolcu, "Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar da kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı yapsınlar, sonuçlarına da katlanırız. Hiç sıkıntı yok. Bu maç bizim için milli meseleydi" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör