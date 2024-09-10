Beşiktaş’a bir müjde daha!

Kadrosundaki
fazlalıklardan
bir bir kurtulan
ve son olarak
Aboubakar'ı
Hatayspor'a
gönderen Beşiktaş'ta gözler
Alexander-Oxlade
Chamberlain'e çevrilmiş
durumda. 3 farklı takımdan
teklif gelmesine rağmen anlaşma
sağlayamayan İngiliz oyuncu,
ocak ayına kadar kulüpte
kalarak forma rekabetine girmek
istediğini iletmişti. Ancak
yönetim, tecrübeli
orta sahayı göndermekteki
ısrarcı
tavrını değiştirmedi.
Son olarak transfer
için Eyüpspor
devreye girdi. Hem Beşiktaş
hem de oyuncu tarafıyla temaslara
başlayan İstanbul ekibi,
Chamberlain'i ikna etmeye çok
yakın. Bu arada Aboubakar'ın
gidişiyle elinde 15 yabancısı
kalan siyah-beyazlılar, Amartey
için de Kasımpaşa ile görüşmelerini
sürdürüyor.
SALİH VE SVENSSON DURMUYOR
Milli
arada Beşiktaş'ta futbolculara 4 gün izin verilirken bu süreyi tesislerde geçiren oyuncular da bulunuyordu. Fizik gücünü artırıp hocasından formayı kapmak isteyen Salih Uçan ile sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk 11'de düzenli forma giyen Jonas Svensson, günlerini tesiste geçirdi ve tatil yerine ekstra çalışmalar gerçekleştirdi.