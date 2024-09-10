Beşiktaş’a bir müjde daha!

Kadrosundakifazlalıklardanbir bir kurtulanve son olarakAboubakar'ıHatayspor'agönderen Beşiktaş'ta gözlerAlexander-OxladeChamberlain'e çevrilmişdurumda. 3 farklı takımdanteklif gelmesine rağmen anlaşmasağlayamayan İngiliz oyuncu,ocak ayına kadar kulüptekalarak forma rekabetine girmekistediğini iletmişti. Ancakyönetim, tecrübeliorta sahayı göndermektekiısrarcıtavrını değiştirmedi.Son olarak transferiçin Eyüpspordevreye girdi. Hem Beşiktaşhem de oyuncu tarafıyla temaslarabaşlayan İstanbul ekibi,Chamberlain'i ikna etmeye çokyakın. Bu arada Aboubakar'ıngidişiyle elinde 15 yabancısıkalan siyah-beyazlılar, Amarteyiçin de Kasımpaşa ile görüşmelerinisürdürüyor.arada Beşiktaş'ta futbolculara 4 gün izin verilirken bu süreyi tesislerde geçiren oyuncular da bulunuyordu. Fizik gücünü artırıp hocasından formayı kapmak isteyen Salih Uçan ile sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk 11'de düzenli forma giyen Jonas Svensson, günlerini tesiste geçirdi ve tatil yerine ekstra çalışmalar gerçekleştirdi.