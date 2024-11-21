Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Beşiktaş’tan bir ilk
Giriş Tarihi: 21.11.2024

Beşiktaş’tan bir ilk

BJK SuperApp uygulamasının tanıtımı gerçekleşti. Taraftarların bilet alışverişlerini buradan yapabilecekleri, dijital cüzdan olarak da kullanabilecekleri açıklandı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan bir ilk
Beşiktaş, Türkiye'nin ilk kulüp Start- Up'ını hayata geçirdi. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde BJK SuperApp'in tanıtım toplantısı yapıldı. Siyahbeyazlı taraftarların, Beşiktaş'a dair bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden erişmesini sağlayan uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara kadar birçok ayrıcalığın yer aldığı açıklandı. "Beşiktaş Senindir" sloganıyla tanıtılan BJK SuperApp'te uygulamalar ücretsiz olarak sunulurken, taraftarların Kara Kartal+ üyeliğiyle ayrıcalıklı haklardan yararlanabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın çağı yakalamak için hayata geçirdiği bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Hasan Arat, "BJK SuperApp'i taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek. Her Beşiktaşlının uygulamayı indirmesi ve ana cüzdanı olarak kullanması gerekiyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’tan bir ilk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA