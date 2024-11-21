Beşiktaş’tan bir ilk

Beşiktaş, Türkiye'nin ilk kulüp Start- Up'ını hayata geçirdi. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde BJK SuperApp'in tanıtım toplantısı yapıldı. Siyahbeyazlı taraftarların, Beşiktaş'a dair bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden erişmesini sağlayan uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara kadar birçok ayrıcalığın yer aldığı açıklandı.sloganıyla tanıtılan BJK SuperApp'te uygulamalar ücretsiz olarak sunulurken, taraftarların Kara Kartal+ üyeliğiyle ayrıcalıklı haklardan yararlanabileceği belirtildi.bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Hasan Arat,Her Beşiktaşlının uygulamayı indirmesi ve ana cüzdanı olarak kullanması gerekiyor" dedi.