Bilgisayar mı yoksa birileri mi yapıyor!

Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, bugün Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Siyahbeyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst düzenlediği basın toplantısında, lig aşamasındaki ilk puanlarını almak istediklerini söyledi. Alman ekibine karşı daha önce Rangers'la final kaybeden Hollandalı hoca,diye konuştu.Avrupa dönüşü her maçını deplasmanda oynayacağı hatırlatılan Van Bronckhorst bu durumu şöyle yorumladı: "Fikstüre bakınca direkt bunu fark ettim. 8 maç zaten zorken ki; bazı maçlar pazartesiye konuldu.Bir kumarhaneye gittiğinizde 7 kez siyah gelmesi gibi.SABAH SPOR, basın toplantısında 11'in uzağında kalan Semih Kılıçsoy'u sordu. Beşiktaş'ın Hollandalı hocasının cevabı, "Semih, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Herkesten çok ona enerjimi harcıyorum. Kendisi yedek kalma sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başladıktan sonra daha güçlü dönecektir" oldu. Van Bronckhorst bugün sahaya çıkacak futbolcularla ilgili de şu bilgiyi verdi: "En iyi 11'i çıkarmak için çalışıyorum. Onur, Masuaku ve Sevensson kadroya dönüyor. Gedson da kadroda olacak."