Bilic bir adım önde

Başkan Serdal Adalı'nın önceki gün Sergen Yalçın ile yaptığı zirveden istediği sonucu alamaması üzerine Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları yeniden hızlandı. 52 yaşındaki çalıştırıcının kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle bu göreve hazır olmadığını bildirmesi sonrası siyah-beyazlı yönetim, rotayı yabancı teknik adamlara çevirdi. İşte listedeki hoca adayları:

YÖNETİMİN MESAJINI BEKLİYOR

KARTAL'IN gündemindeki en sıcak isimlerin başında Slaven Bilic geliyor. 2013-2015 arasında siyah-beyazlılarda çalışan Hırvat teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'in hocasıydı. Tecrübeli çalıştırıcının, ligi ve kulübü tanıması en önemli artısı. Ayrıca Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için hazır kıta beklediği belirtildi.

LUCESCU, PAOK'TAN AYRILMIYOR

GÜNDEME gelen isimlerden biri Razvan Lucescu. Ancak Rumen teknik adam, PAOK'tan ayrılığa pek sıcak bakmıyor. Yunanistan'da rakip takım taraftarlarıyla yaşadığı kavga nedeniyle 4 ay gibi uzun bir ceza alsa da takımının başında kalmayı ve şampiyonluk yarışına devam etmeyi planlıyor.

BOŞTAKİ MARKUS GİSDOL ÖNERİLDİ

GEÇTIĞIMIZ sezon Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol, yönetime önerilen isimlerden biri. 55 yaşındaki hoca geçen sezon oynattığı futbol ile iz bırakmıştı. Şu an boşta olan Alman çalıştırıcının adı siyah-beyazlı yönetimin önünde duruyor.

EDİN TERZİC DÜŞÜK İHTİMAL

ALMANYA'DA Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Edin Terzic, Adalı'nın gönlündeki adaylardan. Ancak seçim sürecinde görüşülen Hırvat asıllı Alman teknik adam, Tottenham'ı bekliyor. Şu ana dek istediği teklifi bulamasa da Premier Ligi gözüne kestirdiğinden siyahbeyazlılara olumlu bakmıyor.

TOPRAKTEPE ARTIK BIRAKMAK İSTİYOR

GIOVANNI van Bronckhorst'un ayrılığının ardından teknik sorumluluğu üstlenen Serdar Topraktepe, alınan kötü sonuçlar nedeniyle kendisine çok eleştiri olduğu için sezon sonuna kadar A Takım hocalığı yapmak istemiyor.