Bir çuval incir berbat olmasın!

Ara transferdeBeşiktaş için işler daha da kötüye gitti. Son 7 haftada sadece 1 kez kazanan siyah-beyazlılar,Avrupa'ya gidememe tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kartal'ın ya son 4 maçta gaza basması ya da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi şart oldu.Kartal'ın en büyük sıkıntılarından biri de form grafiği oldukça kötüyken, ligde kalan 4 maçından 3'ünü kendisini takip eden Rize, Alanya ve Kasımpaşa ile oynayacak olması.mesajını teknik heyet ve futbolculara veren yönetim,