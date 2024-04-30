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Giriş Tarihi: 30.4.2024

Bir çuval incir berbat olmasın!

Ogün ŞAHİNOĞLU

Kötü sonuçlarla Avrupa şansını zora sokan Beşiktaş ya kritik 4 maçı kazanacak ya da kupayı kaldıracak

Ara transferde 4 oyuncuyu kadrosuna katıp 22 milyon Euro bonservis ödemesi yapmasına rağmen Beşiktaş için işler daha da kötüye gitti. Son 7 haftada sadece 1 kez kazanan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 5. sıraya geriledi. Avrupa'ya gidememe tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kartal'ın ya son 4 maçta gaza basması ya da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi şart oldu. 51 puana sahip Beşiktaş'ı 49 puanlı Kasımpaşa ve Çaykur Rize takip ediyor. Kartal'ın en büyük sıkıntılarından biri de form grafiği oldukça kötüyken, ligde kalan 4 maçından 3'ünü kendisini takip eden Rize, Alanya ve Kasımpaşa ile oynayacak olması. 'Bir çuval incir berbat olmasın' mesajını teknik heyet ve futbolculara veren yönetim, kalan maçlarda puan kaybı için bahane istemiyor.
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Bir çuval incir berbat olmasın!
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