Bir teselli ver!

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'e Ekim ayında havlu atarken sezonun kalanı için en büyük hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz yıl olduğu gibi müzeye taşımaktı. Ancak Göztepe'ye elenen ve bunu başaramayan siyah-beyazlılar, taraftarlarına da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Teknik heyet, takıma 'Avrupa' uyarısı verdi. Kartal'ın artık tek tesellisi, ligi 3. sırada bitirme üzerine olacak. Beşiktaş, maç eksiğiyle birlikte Yılport Samsunspor'u (51) 4 puan geriden takip ediyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi'nde yer almak isteyen siyah-beyazlılarda oyunculara bu konuda çağrı yapıldı.



KENDİ KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK

Hata yapma lüksü bulunmayan Beşiktaş (47), 47 puana yükselen Eyüpspor'un soluğu ensesindeyken yarışı sürdürecek. Türkiye Kupası'nda Galatasaray dışında yarı finale kalan Göztepe, Trabzonspor ve Konyaspor'un kupayı kazanması halinde lig sıralamasında ilk 4'te bulunmak kritik bir yer tutacak. Bu nedenle kendi kaderini kendi belirlemek isteyen Kartal, Kasımpaşa'yı yenip yoluna hatasız devam etmeyi amaçlıyor.

TAKIMIN YÜZDE 53'Ü RAFA VE GEDSON

BU sezon 40 resmi maça çıkan siyahbeyazlılarda atılan 62 golün yarısından fazlası Rafa Silva ve Gedson Fernandes'e ait. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Rafa, ağları 14 kez sarsarken 10 da asist yaptı ve ikisi Gedson'a oldu. Vatandaşına hiç gol attıramayan Gedson ise 9 gol, 2 asistle kariyer sezonunu sürdürüyor. Portekizli ikili toplam 23 gol atarken, birbirlerine verdikleri gol pası hariç 10 asist yapmış oldu. Böylelikle toplam 33 gole etki eden Rafa ve Gedson, takımın attığı gollerin yüzde 53'ünde başrol oynadı.