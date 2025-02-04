Birmancevic’te fark var!

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, gündeminde yer alan Sparta Prag'ın Sırp sol kanadı Veljko Birmancevic için ilk hamlesini yaptı. Çekya temsilcisiyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, istedikleri bonservis bedelini sordu. 6 ay önce 2.3 milyon Euro'ya Toulouse'tan aldığı başarılı futbolcu için 7 milyon Euro'ya yakın ücret talep eden Sparta Prag cephesinin, indirim konusunda çok istekli olmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar ise pazarlık masasına 4 milyon Euro ile oturdu. İki kulüp arasında bonserviste yaklaşık 3 milyon Euro'luk fark olduğu belirtildi. Ayrıca deneyimli kanat oyuncusunu Rus ekibi Spartak Moskova'nın da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

STOPER TAKVİYESINDE JONATHAN GRADİT İDDİASI

Bu arada Fransa'da yayın yapan RMC Sport'ta yer alan haberde; Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Jonathan Gradit'in transferiyle ilgilendiği belirtildi. Haberin detayında, kulübünün göndermek istememesine rağmen 32 yaşındaki Fransız stoperin gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

HOCASINDAN TRANSFER CEVABI!

BIRMANCEVIC, önceki gün takımının Slovacko'yu 2-0 yendiği maçta 60. dakikada oyuna girdi. Sparta Prag Teknik Direktörü Lars Friis, karşılaşma sonrası oyuncusu hakkında çıkan transfer haberlerine, "Onun olası ayrılışı iyi bir soru ama bana göre değil" yanıtını verdi.

NDOUR&AL-MUSRATİ IMZALARI ATTI

BEŞİKTAŞ'IN kiralık sözleşmesini feshettiğini dün açıkladığı Cher Ndour'un yeni adresi Fiorentina oldu. İtalyan ekibi, 20 yaşındaki orta saha için PSG'ye 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Anlaşmada PSG'nin, Ndour'u geri alım maddesi de yer alıyor. Siyahbeyazlılar, Al-Musrati'nin de Monaco'ya kiralandığı duyurdu. Libyalı orta saha için Fransız ekibi 1 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. 11 milyon Euro da satın alma opsiyonu var.