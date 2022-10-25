Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Bize eziyet edilirken neredeydiniz!
Giriş Tarihi: 25.10.2022

Bize eziyet edilirken neredeydiniz!

Bize eziyet edilirken neredeydiniz!

Beşiktaş’ta Çebi, geçen sezon kendilerinin de hakemlerle ilgili serzenişlerde bulunduklarını hatırlatıp, Galatasaray’a göndermede bulundu: “Geçmişte kimse konuşmuyordu.”

Maç için gittiği Hatay'da çeşitli etkinliklere katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. Son dönemde yaşanan hakem hataları ve bunlara gösterilen tepkiyle ilgili görüşleri sorulan Çebi, "Hakemlerle ilgili hoşgörü olmaz. Hakem hakemdir. Adalet dağıtır. Adalet dağıtamayanlara hoşgörü olmaz. G.Saray Başkanı Dursun Bey'in (Özbek), Erden Bey'in (Timur) serzenişleri oldu. Murat Sancak Bey'in (Adana Demirspor Başkanı) oldu. Herkesin oluyor. Ben bir sene evvel 'Hakemleri değiştirelim' dedim. Kan değişikliğinde fayda vardı. Gidenler geri getirildi. Şimdi herkes 'Yandım anam' diye bağırıyor. Bir başkasına yapılan yanlışa müdahale etmezseniz size de yapılır. Geçmişte Beşiktaş'a yanlış kararlarla eziyet edilirken, hakkı yenilirken ses çıkarmayan kulüp başkanlarının seslerini çıkarması sözlerimi doğruluyor. Yapılan yanlışa müdahale etmezseniz size de yapılır. Onu yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

G.SARAY MAÇI İÇİN UYARDI
ÖNLERINDE bir Galatasaray derbisi olduğunu hatırlatan (13. hafta) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Galatasaray serzenişte bulunuyor. Canları yanmıştır anlıyorum. Ama bunun bizim maçımızda telafi edilmemesini temenni ediyorum. Her iki tarafın da hakemlerden şikâyet etmediği bir maç olmasını diliyorum. Birinin canı yandı diye diğerine eyyamcılık yapıldığı bir sonuçla umarım karşılaşmayız."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Talimatı verdim
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
SON DAKİKA! İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu: Rishi Sunak'tan ilk açıklama!
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın serveti dudak uçuklatıyor: Kral Charles'ın tam iki katı!
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı: Sona yaklaşıldı...
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu TOGG'un fabrika açılışına katılacak mı? Faik Öztrak, 'Davet geldi' diyerek açıkladı
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Bize eziyet edilirken neredeydiniz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA