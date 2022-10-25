Bize eziyet edilirken neredeydiniz!

Maç için gittiği Hatay'da çeşitli etkinliklere katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. Son dönemde yaşanan hakem hataları ve bunlara gösterilen tepkiyle ilgili görüşleri sorulan Çebi,G.Saray Başkanı Dursun Bey'in (Özbek), Erden Bey'in (Timur) serzenişleri oldu. Murat Sancak Bey'in (Adana Demirspor Başkanı) oldu. Herkesin oluyor. Ben bir sene evvel 'Hakemleri değiştirelim' dedim. Kan değişikliğinde fayda vardı. Gidenler geri getirildi.Bir başkasına yapılan yanlışa müdahale etmezseniz size de yapılır.ifadelerini kullandı.ÖNLERINDE bir Galatasaray derbisi olduğunu hatırlatan (13. hafta) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Galatasaray serzenişte bulunuyor. Canları yanmıştır anlıyorum. Ama bunun bizim maçımızda telafi edilmemesini temenni ediyorum. Her iki tarafın da hakemlerden şikâyet etmediği bir maç olmasını diliyorum. Birinin canı yandı diye diğerine eyyamcılık yapıldığı bir sonuçla umarım karşılaşmayız."