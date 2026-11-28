Batum'da Gürcistan güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalesinde başından yaralanan Tarık Hikmet, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Bir arkadaşıyla birlikte karşılaşmayı izlemek için Gürcistan'a gittiklerini söyleyen 51 yaşındaki Hikmet, "Gürcistan polisinin tavrından daha stada giderken rahatsız olmuştum. İki arkadaşımız Filistin bayrağı açtılar. Ancak polisin sert tavrına maruz kaldılar. Orada biz müdahale ettik. İki üç arkadaşımızı yerlerde sürüklediler. Biz stada girdik ve maçın başlamasını bekledik. Maçın 20-25. dakikaları arasında bizim taraftarımızın arasında yaşanan bir olaya 100- 150'ye yakın polis, doğrudan biber gazlarıyla sanki savaşa gider gibi müdahale etti. Ben yaralandım ve ambulansa gittim. Orada bana müdahale yapıldı. Sonra hastaneye götürmek istediler. Ancak ben tekrar stada girmek istedim. 10 dakika mücadele ettim, beni götüremediler. Devlet büyüklerimizin hepsinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, müdahale ettiler ve biz rahat bir şekilde stattan çıkıp otelimize gittik" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör