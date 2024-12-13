Bodoslama kaza!

BEŞİKTAŞ savunmadaki eksiklerin bedelini ağır ödedi. Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov'dan kurulu geri dörtlü performanslarıyla skorda belirleyici oldu.Ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Zinckernagel, önce iki Beşiktaşlı oyuncuyu çalımla ekarte etti, ardından da diğer ikisinin önünden şutunu çekerek takımına beraberliği getirdi.Björtuft, önü kapalı olmasına rağmen vuruşunu yaparak Beşiktaş ağlarını sarstı. Kartal, bu yenilgiyle UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girip play-off oynama şansını zora soktuBeşiktaş'ın Norveç takımlarına karşı kâbusu devam etti. Avrupa kupalarında konuk olduğu 7 maçta siyah-beyazlılar, sahadan 5'inci kez yenilgiyle ayrıldı. Sadece 1'ini kazanabilirken, 1 defa da berabere kaldı. Beşiktaş tek galibiyetini Kasım 2018'de Sarpsborg'u 3-2 mağlup ederek aldı.UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, bundan sonraki ilk karşılaşmasını 22 Ocak'ta turnuvanın favori takımları arasında yer alan, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Athletic Bilbao ile oynayacak. Siyah-beyazlılar, gruptaki son sınavını ise 30 Ocak'ta Twente'ye karşı Hollanda'da verecek.Fenerbahçe derbisi sonrası ağrıları olan ancak maça yetiştirilen Emirhan Topçu, tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen dün ilk 11'de sahaya çıkarak fedakârlık yaptı. Ancak yıldız futbolcu, karşılaşmanın son bölümüne doğru bir sakatlık daha geçirdi. Mücadeleyi sekerek tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun durumu bugün İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, böylece bir sezonda Avrupa'da 5 gol barajına ulaşan 4. siyah-beyazlı oyuncu oldu. Demba Ba 8 golle ilk sırada yer alırken Aboubakar 7, Quaresma da 5 kez ağları sarstı.